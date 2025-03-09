"В будь-якому разі може не вижити": Трамп висловив скептицизм щодо майбутнього України

Президент США Трамп переконаний, що російсько-українська війна не мала статися, однак сталася. Він додає, що наразі США "застрягли в цьому безладі".

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Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна не здатна "вижити" навіть після відмови Вашингтона надавати відповідну військову та іншу допомогу. Про це він заявив у інтерв'ю журналісті Fox News Марії Бартіромо.

Журналістка поцікавилася у президента США, чи не турбує його той факт, що Україна не буде спроможна вижити після відмови Білого Дому від допомоги Києву.

"Ну, вона в будь-якому разі може не вижити", — сказав Трамп, додавши, що російсько-українська війна не мала статися, але сталася, і зараз "ми застрягли в цьому безладі".

Коли Бартіромо відзначила, що не тільки Україна, але й Ізраїль зазнали атак з боку агресора, а потім запитала у Трампа, як тоді США ставляться до обох країн і агресій проти них.

"Я думаю, так… Послухайте, це дуже різні місця. Різні рівні впливу, різні частини світу. Близький Схід завжди піддавався атакам", — відзначив президент США.

Трамп додав, що він був "набагато жорсткішим до Росії, ніхто будь-хто" і вказав, що саме його жорстке ставлення сприяло зупинці трубопроводу "Північний потік-2" до європейських країн.

"Я був набагато жорсткішим… Я зупинив трубопровід, Північний потік-2. До мене вони спокійно його будували, збиралися забезпечувати Німеччину і всіх у Європі, а я його зупинив", — сказав президент США.

Раніше повідомлялося, що Трамп дозволив наносити авіаудари, не рахуючись ні з ким. В минулому схвалення Пентагону і Білого дому не завжди гарантувало адекватне виконання авіаударів, а цей процес вимагав підпису осіб, які відповідали перед громадськістю США.

Згодом стало відомо, що саме Трамп хоче від України. Глава Білого дому хоче, щоб Володимир Зеленський погодився на територіальні поступки Росії, а також зробив деякі кроки в бік виборів.