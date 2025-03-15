"Диявол у деталях": реалізація перемир'я залежить від відповіді США на вимоги РФ, — Зеленський

Український президент переконаний, що РФ намагатиметься затягнути перемовини, аби відтермінувати відповідні процеси. На його думку, саме максимальні санкції США здатні примусити Росію відмовитися від затягування процесу.

Related video

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що РФ намагатиметься затягнути переговорний процес щодо припинення вогню. Про це глава держави розповів під час зустрічі з журналістами, повідомляє Укрінформ.

За словами очільника держави, росіяни кажуть, що вони виступають за припинення вогню, однак потім кажуть "але", а "після "але", як то кажуть, диявол в деталях".

"Бо вони починають пропонувати вам деталі для того, щоб втягнути в діалог для того, щоб зробити відтермінування тих чи інших процесів. Відтермінування закінчення війни або ceasefire в даному контексті як одного з перших пунктів плану закінчення війни", — сказав глава держави.

На думку українського президента, саме застосування максимальних санкцій зі сторони США проти РФ можуть бути відповіддю на російські пропозиції щодо припинення вогню.

"Перше — це санкції. Я думаю, що так само ми будемо говорити про те, чи може бути сильна допомога Україні. Поки що розблокований обмін розвідданими і розблокована допомога, яка йшла. Поки що ми не говоримо про той чи інший новий крок щодо сильної допомоги з боку Сполучених Штатів Америки. Думаю, що це буде залежати від того, чим закінчиться саме цей крок щодо тиші на 30 днів", — підкреслив Зеленський.

Також глава держави відзначив, що контроль за дотриманням режиму припинення вогню можуть стати супутникова та спільна розвідка долучених до цього процесів країн, навіть з використанням дронів.

"Відслідковувати порушення, можливо, на мій погляд, наступними кроками: перший крок – супутник, другий крок – це intelligence, спільна розвідка Америки з Україною. Якщо Америка буде отримувати (увесь) обсяг такої інформації від української сторони і від руської, я думаю, що можна все це на сьогодні контролювати", — підкреслив Зеленський, додавши, що ризикам повторного вторгнення можуть запобігти відповідний контингент, "як додаткова сила" та 100% захист ППО.

Раніше стало відомо, що Путін передав Трампу свою позицію щодо перемир'я в Україні. Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Кремль відчуває "стриманий оптимізм" щодо завершення російсько-української війни.

Згодом повідомлялося, як Київ пропонує укласти угоду про рідкоземельні ресурси зі США. Текст угоди про українські корисні копалини вже повністю доопрацьований та не передбачає жодних змін: залишилося лише, аби Білий дім обрав дату та час підписання.