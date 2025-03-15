Може відбутися не у "паперовому" форматі: як Київ пропонує укласти угоду про рідкоземельні ресурси

Текст угоди про українські корисні копалини вже повністю доопрацьований та не передбачає жодних змін: залишилося лише, аби Білий дім обрав дату та час підписання.

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Угода про рідкісноземельні ресурси України вже тривалий час перебуває на слуху серед усього світу: очікується, що вже найближчими днями або тижнями її може бути підписано, оскільки Київ вже заявив про те, що документ повністю готовий. Українська переговорна сторона також заявляє про цілковиту готовність до підписання угоди і повідомляє про можливі формати цього процесу. Деталі озвучив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква під час ефіру телемарафону 14 березня.

За його словами, для підписання угоди може не знадобитися фізична зустріч американської та української сторін.

"Існує формат підписання онлайн", — повідомив чиновник.

Він стверджує, що американська сторона отримала інформацію щодо такого формату підписання, і прийняла її. Однак згоди на варіант підписання угоди про рідкоземельні метали онлайн поки що у Білому домі не давали.

Також Жовква додав, що не відкидається і звичний для таких справ варіант підписання документа — офіційна зустріч офлайн. Саме на ній наголошували представники України під час перемовин у Саудівській Аравії. За словами посадовця, для цього сторони можуть зустрітися як на території України, так і в межах інших держав.

"Для цього можна зустрітися на території США або України, або третьої країни", — зазначив він.

За словами Жовкви, Київ готовий до реагування на розвиток подій "у швидкому темпі".

Угода про корисні копалини вже готова до підписання

14 березня стало відомо про те, що угода про українські рідкоземельні ресурси вже завершена та більше не потребує внесення жодних змін. Віцепрем'єрка Ольга Стефанішина повідомила, що переговори закриті, а Київ готовий до підписання угоду у будь-який час, однак це має вирішити Вашингтон.

Перед цим 5 березня прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт повідомляла про те, що тривають дискусії між чиновниками обох країн щодо угоди про рідкоземельні метали.

Також після цього 5 березня стало відомо, що угода про корисні копалини може змінитися через те, що Дональд Трамп хоче "кращих" умов.

Нещодавно Трамп заявляв, що Україна "задиралася" до Росії.