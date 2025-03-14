Трамп вважає, що Україна "задиралася" до держави, яка значно більша від неї

На думку президента США, Путін прагне миру та завершення смертей росіян та українців, але досягти погодження РФ на припинення вогню буде нелегко.

Related video

На тлі переговорів між американською та російською стороною, що відбулися 13 березня у Москві, президент США Дональд Трамп дав розгорнуте інтерв'ю, в якому прокоментував російсько-українську війну та перспективи, яких зумів досягти Білий дім в ході зустрічей як з українцями у Саудівській Аравії, так і з Кремлем напередодні. Пізніше Трамп виступив із промовою у Мін'юсті США, де також згадав про стосунки з Україною та Росією.

Говорячи про російську-українську війну та власні успіхи у досягненні переговорів, Дональд Трамп дорікнув Києву — мовляв, Україні не варто було вступати у конфлікт із Росією.

"Не варто задиратися з тим, хто значно більший за тебе", — зазначив президент США.

Водночас Трамп підкреслив, що у нього все ще "дуже добрі" стосунки із Володимиром Путіним, і підтвердив що Білий дім провів кілька "хороших" телефонних дзвінків із російською та українською сторонами 14 березня.

"Сьогодні у нас було кілька дуже хороших дзвінків з Росією і з Україною. Вони погодилися на припинення вогню, і тепер нам треба досягти цього з Росією", — зазначив президент США.

Також він додав, що досягти згоди на припинення вогню з російською стороною буде непростою справою.

"Це нелегко. Це непросте завдання. Але я думаю, що ми це зробимо", — зазначив він.

Не забув Трамп згадати і про свою значущість у врегулюванні російсько-української війни. На думку президента США, якби не він, то ніхто б не задумувався покласти край смертям ще "роками", через що "гинули б мільйони".

"Без мене це б просто продовжувалося", — заявив Трамп.

Також вкотре він озвучив попередні свої думки про те, що якби очолював Америку, то війни в Україні б не було, а також те, що Путіну "розв'язав руки" вихід американських військ із Афганістану.

Нагадаємо, перед цим Дональд Трамп зізнався, що "пожартував" про те, що завершить війну впродовж 24 годин.

Радник Трампа з національної безпеки Майкл Волц заявив про те, що Україні доведеться піти на матеріальні поступки перед Росією, якщо вона прагне до укладення довгострокової мирної угоди.