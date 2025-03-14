"Був трохи саркастичним": Трамп назвав жартом свою обіцянку завершити війну за 24 години (відео)

Президент США вважає, що перемовини з Росією щодо 30-денного перемир'я "ідуть добре". За його словами, днями розкриється більше деталей.

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Президент США Дональд Трамп сказав, що його обіцянка завершити війну в Україні за 24 години була "трохи саркастичною". Водночас переговорний процес він оцінює позитивно та анонсує новини щодо угоди про перемир'я на 30 днів із Росією у понеділок 17 березня. Такі заяви американський лідер зробив в інтервʼю журналістці Шеріл Еткіссон.

"Я був трохи саркастичним, коли казав це. Насправді я мав на увазі, що хотів би розв'язати це питання. І я думаю, що досягну успіху", — відповів Трамп на питання журналістки щодо обіцянки закінчити війну за добу.

Коментуючи переговори з президентом РФ Володимиром Путіним, президент США сказав, що, на його думку, мирний процес "іде добре".

"Як ви знаєте, у нас є угода про припинення вогню з українською стороною, і ми намагаємося досягти такої ж угоди з Росією. І я думаю, що поки що все йшло гаразд. Ми дізнаємося дещо більше у понеділок, і, сподіваюся, це буде добре", — заявив він.

Також Трамп зазначив, що якщо Путін відмовиться від перемир'я, це стане "поганими новинами для цього світу", бо загинуть іще дуже багато людей

"Але я думаю, що він погодиться. Я думаю, що знаю його достатньо добре, і я думаю, він дасть згоду", — сказав американський президент.

Нагадаємо, 14 березня Трамп прокоментував переговори з Путіним, які провів напередодні. Він заявив, що сподівається закінчити "цю жахливу криваву війну", а також що попросив російського диктатора "зберегти життя" українським військовим, які нібито "оточені російськими військами" в Курській області.

Спеціальний представник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог 7 березня заявляв, що Трамп не уточнював, у який день завершить війну в Україні, коли говорив про 24 години.