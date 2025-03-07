"Не казав, у який день": Келлог згадав обіцянку Трампа завершити війну за 24 години (відео)

Спецпредставник США з питань російсько-української війни Кіт Келлог каже, що президент не уточнював, у який день завершить війну. Також він згадав слова Дональда Трампа про потенційне повернення Україні окупованих територій.

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Спеціальний представник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що коли Дональд Трамп обіцяв завершити російсько-українську війну за 24 години, він не уточнював, в який саме день це станеться. Про це він сказав, відповідаючи на запитання журналістки щодо переговорів із Росією під час дискусії Ради з міжнародних відносин (CFR) "Забезпечення майбутнього України" 6 березня.

Кіт Келлог говорить, що Дональд Трамп обіцяв завершити війну за 24 години, проте не уточнював, у який саме день. На відео з 1:01:56

"Президент сказав, що він завершить війну за 24 години, але він не казав, у який день", — зазначив Келлог.

Перед тим спецпредставник США говорив, що адміністрація Дональда Трампа помітила зміни в позиції Москви. Журналістка попросила уточнити, які саме зміни маються на увазі, адже Кремль не змінював своїх вимог, які висував три роки тому: збереження територій, відмова України від вступу до НАТО та звільнення Володимира Зеленського з посади президента.

Келлог відповів, що лідери повинні говорити один з одним, і зазначив, що 46-й президент США Джо Байден не говорив з президентом РФ Володимиром Путіним "понад два роки", а Дональд Трамп зробив це і дав старт змінам.

"Звучить не так значуще, але це важливо", — сказав Келлог.

Він визнав, що Росія висуне багато умов для підписання мирної угоди, але переговори будуть стартовою точкою, а не кінцевою. За його словами, готовність до переговорів є важливим першим кроком незалежно від вимог і умов росіян.

"Подивіться, що президент Трамп сказав про це. Він сказав, що для Сполучених Штатів усі варіанти на столі, і він дав це чітко зрозуміти президенту Путіну, коли він говорив із ним, і коли Стів Віткофф говорив із ним", — сказав спецпредставник.

Також Келлог нагадав, що Трамп припускав можливість повернення Україні окупованих територій.

Завершення війни в Україні за 24 години: заяви Трампа

Дональд Трамп пообіцяв завершити війну в Україні за добу у публічному виступі перед своїми прихильниками 26 березня 2023 року.

"Коли я стану президентом, як тільки увійду до Білого дому, то досягну цього за 24 години", — сказав він.

В інтерв'ю у травні 2023 року він повторив обіцянку закінчити війну в Україні за 24 години та заявив, що "це буде легко".

У вересні 2023 року Трамп знову сказав, що закінчить війну в Україні за добу, якщо його оберуть на другу каденцію у 2024-му. Проте він не уточнював, як саме планує цього досягти.

Під час виступу в Нью-Йоркському економічному клубі 5 вересня 2024 року він заявляв, що в разі перемоги закінчить війну в Україні ще до своєї інавгурації.

"Я буквально тієї ж ночі, як стане відомо про мою перемогу, зателефоную двом людям: Путіну і Зеленському… Ми укладемо угоду протягом 24 годин", — сказав Трамп.

Нагадаємо, під час дискусії 6 березня Кіт Келлог також дав відповідь, чому США не надають зброю та дані розвідки Україні. Він заявив, що таким способом Вашингтон прагне примусити Київ до потрібних дій і підштовхнути до переговорів, порівнявши цей метод з "приборканням мулів".

Речник президента РФ Дмитро Пєсков 7 березня заявив, що в Кремлі вважають так звані "Стамбульські угоди" ймовірною базою для майбутніх мирних переговорів з Україною.