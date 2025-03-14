Трамп считает, что Украина "задиралась" к государству, которое значительно больше нее

По мнению президента США, Путин стремится к миру и завершению смертей россиян и украинцев, но достичь согласия РФ на прекращение огня будет нелегко.

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На фоне переговоров между американской и российской стороной, состоявшихся 13 марта в Москве, президент США Дональд Трамп дал развернутое интервью, в котором прокомментировал российско-украинскую войну и перспективы, которых сумел достичь Белый дом в ходе встреч как с украинцами в Саудовской Аравии, так и с Кремлем накануне. Позже Трамп выступил с речью в Минюсте США, где также упомянул об отношениях с Украиной и Россией.

Говоря о российско-украинской войне и собственных успехах в достижении переговоров, Дональд Трамп упрекнул Киев — мол, Украине не стоило вступать в конфликт с Россией.

"Не стоит задираться с тем, кто значительно больше тебя", — отметил президент США.

В то же время Трамп подчеркнул, что у него все еще "очень хорошие" отношения с Владимиром Путиным, и подтвердил что Белый дом провел несколько "хороших" телефонных звонков с российской и украинской сторонами 14 марта.

"Сегодня у нас было несколько очень хороших звонков с Россией и с Украиной. Они согласились на прекращение огня, и теперь нам надо достичь этого с Россией", — отметил президент США.

Также он добавил, что достичь согласия на прекращение огня с российской стороной будет непростым делом.

"Это нелегко. Это непростая задача. Но я думаю, что мы это сделаем", — отметил он.

Не забыл Трамп вспомнить и о своей значимости в урегулировании российско-украинской войны. По мнению президента США, если бы не он, то никто бы не задумывался положить конец смертям еще "годами", из-за чего "гибли бы миллионы".

"Без меня это бы просто продолжалось", — заявил Трамп.

Также в очередной раз он озвучил предыдущие свои мысли о том, что если бы возглавлял Америку, то войны в Украине бы не было, а также то, что Путину "развязал руки" выход американских войск из Афганистана.

Напомним, перед этим Дональд Трамп признался, что "пошутил" о том, что завершит войну в течение 24 часов.

Советник Трампа по национальной безопасности Майкл Волц заявил о том, что Украине придется пойти на материальные уступки перед Россией, если она стремится к заключению долгосрочного мирного соглашения.