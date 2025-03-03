"На 100% повертаємо": в Конгресі США заявили, що угоду про копалини підпишуть найближчим часом

Республіканець Браян Фіцпатрік мав тривалу розмову з Андрієм Єрмаком і вона виявилась "продуктивною". Єрмак також підтвердив, що Україна та США мають "взаєморозуміння" з цього питання.

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Угоду щодо рідкісноземельних копалин між Україною та США підпишуть найближчим часом. Про це заявив член Палати представників Конгресу США Браян Фіцпатрік.

"Ми на 100% повертаємо цей потяг на рейки. Ця угода про видобуток корисних копалин буде підписана найближчим часом, що призведе до міцного довгострокового економічного партнерства між Сполученими Штатами та Україною, яке, зрештою, природним чином призведе до допомоги у сфері безпеки", — написав Фіцпатрік.

Він підкреслив, що мав "тривалу і продуктивну розмову" тет-а-тет з керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком, під час якої і було домовлено про те, що угоду щодо рідкісноземельних копалин таки підпишуть.

"Європа повинна буде активізуватися і зробити свій внесок, і для цього їй будуть надані відповідні повноваження. Слідкуйте за подальшими подробицями", — наголосив Фіцпатрік.

Пост Фіцпатріка Фото: Скриншот

Андрій Єрмак також підтвердив, що мав розмову з Фіцпатріком.

"Обговорювали питання руху до справедливого миру та Угоду про мінерали зі США. Нам потрібне економічне партнерство, обом нашим країнам. Є взаєморозуміння, рухаємося до рішення, яке мають ухвалити лідери наших держав", — зазначив Єрмак.

Нагадаємо, 3 березня у Білому домі назвали умову для підписання угоди про рідкісноземельні копалини.

У цей же день Дональд Трамп відреагував на слова Зеленського про те, що до укладання мирної угоди ще дуже далеко.