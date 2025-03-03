Вибачення на камеру: у Білому домі назвали умову для підписання угоди про копалини, – ЗМІ
Репортер із посиланням на неназваного чиновника в адміністрації Трампа заявив, що Зеленський має публічно просити вибачення.
Адміністрація Трампа вимагає від Володимира Зеленського публічних вибачень на камеру за перепалку, яка сталась під час візиту президента України в Білий дім. Без виконання цієї умови США не повернуться до питання угоди про корисні копалини. Про це повідомляє Fox News.
Кореспондент Пітер Дусі заявив це у прямому ефірі із посиланням на неназваного чиновника Білого дому.
"Нічого в питанні угоди не зрушить з мертвої точки, поки Зеленський не вийде перед камерами та не принесе публічних вибачень за свою поведінку в Овальному кабінеті під час тієї зустрічі", — сказав Дусі.
Нагадаємо, Фокус писав про те, що частина радників президента США Дональда Трампа пропонує включити в майбутню угоду щодо українського врегулювання пункт про відставку Володимира Зеленського з посади президента України.
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Тим часом Зеленський зробив заяву з приводу суперечки з президентом США Дональдом Трампом та віцепрезидентом Джей Ді Венсом, що сталася у Білому домі. За словами президента України, він чітко розуміє причини суперечки, проте не хоче це обговорювати та вважає, що "ця ситуація пройде".
Він також додав, що згоден повернутись до Білого дому, якщо президент Сполучених Штатів запросить його для предметного діалогу, бо він представляє інтереси країни у стані війни, яка сильно залежить від підтримки партнерів.
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