Радники Трампа пропонують відставку Зеленського як пункт перемир'я, — Bloomberg

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що Україну повинен очолити інший політик, якщо Зеленський "не схаменувся" і не розпочав мирні переговори.

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Частина радників президента США Дональда Трампа пропонує включити в майбутню угоду щодо українського врегулювання пункт про відставку Володимира Зеленського з посади президента України. Про це агентству Bloomberg повідомив неназваний європейський чиновник.

За його словами, Трамп має "менш радикальні погляди".

"За словами європейського чиновника, знайомого з перебігом переговорів, президент США, схоже, дотримується менш жорстких поглядів, ніж деякі члени його адміністрації. Чиновник зазначив, що деякі помічники наполягали на відставці Зеленського як частини будь-якої угоди", – йдеться у матеріалі.

Так, спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що Україну повинен очолити інший політик, якщо Зеленський "не схаменувся" і не розпочав мирні переговори.

28 лютого Зеленський прибув до Білого дому для зустрічі з Трампом. Під час розмови між ними виникла сварка, під час якої Трамп звернув увагу Зеленського на його нібито зневажливе ставлення до США, а віцепрезидент Дж. Д. Венс звернув увагу на те, що українець забув подякувати Вашингтону за підтримку, яку він надає Києву.

Під час короткого спілкування з журналістами президент України відреагував на те, що у новій угоді є мінімальні згадки про гарантії безпеки. Зеленський пояснив, що війна з РФ триває з 2014 року і протягом 11 років очільник Кремля Володимир Путін щоразу порушував домовленості.