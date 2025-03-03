Советники Трампа предлагают отставку Зеленского как пункт перемирия, — Bloomberg

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что Украину должен возглавить другой политик, если Зеленский "не опомнился" и не начал мирные переговоры.

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Часть советников президента США Дональда Трампа предлагает включить в будущее соглашение по украинскому урегулированию пункт об отставке Владимира Зеленского с должности президента Украины. Об этом агентству Bloomberg сообщил неназванный европейский чиновник.

По его словам, Трамп имеет "менее радикальные взгляды".

"По словам европейского чиновника, знакомого с ходом переговоров, президент США, похоже, придерживается менее жестких взглядов, чем некоторые члены его администрации. Чиновник отметил, что некоторые помощники настаивали на отставке Зеленского как части любого соглашения", — говорится в материале.

Так, спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что Украину должен возглавить другой политик, если Зеленский "не опомнился" и не начал мирные переговоры

28 февраля Зеленский прибыл в Белый дом для встречи с Трампом. Во время разговора между ними возникла ссора, во время которой Трамп обратил внимание Зеленского на его якобы пренебрежительное отношение к США, а вице-президент Дж. Д. Вэнс обратил внимание на то, что украинец забыл поблагодарить Вашингтон за поддержку, которую он оказывает Киеву.

Во время короткого общения с журналистами президент Украины отреагировал на то, что в новом соглашении есть минимальные упоминания о гарантиях безопасности. Зеленский пояснил, что война с РФ продолжается с 2014 года и в течение 11 лет глава Кремля Владимир Путин каждый раз нарушал договоренности.