Перепалку у Білому домі спланували, щоб усунути Зеленського зі шляху США до зближення з РФ, — CNN

Кореспондент CNN із глобальних питань Метью Ченс вважає, що Кремль потішила суперечка Трампа з Зеленським у Білому домі. За словами журналіста, ця сутичка прискорить налагодження відносин між США і РФ.

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Скандал під час зустрічі президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського, ймовірно, був спланований Білим домом, щоб дискредитувати українського лідера та усунути його як перешкоду для відновлення відносин Росії і США, пише головний кореспондент CNN із глобальних питань Метью Ченс.

Журналіст зазначає, що незалежно від того, чи була суперечка спланованою, Кремль відреагував на неї з радістю та очікує, що переговори між американською та російською стороною для налагодження відносин прискоряться найближчими тижнями.

Суперечка з Зеленським наблизила зустріч Трампа і Путіна

Публічних оголошень жодна зі сторін не робила, але Ченс стверджує, що розмови про зустріч президента США Дональда Трампа і президента РФ Володимира Путіна ведуться в приватному порядку, і сутичка з Володимиром Зеленським у Білому домі наблизила її.

Крім того, за словами кореспондента, у Москві сподіваються, що складні переговори щодо припинення війни в Україні відійдуть на другий план після низки потенційно прибуткових економічних угод між США і РФ, які вже обговорюються за закритими дверима.

"Так тісно обіймаючи Кремль, адміністрація Трампа ризикує відвернутися від західних союзників, залишаючи Європу ізольованою в сейсмічній зміні глобальної позиції Вашингтона", — пише Ченс.

Він зауважує, що Кремль спантеличений швидкістю розвитку подій, а мотиви адміністрації новообраного президента "залишаються предметом інтенсивних спекуляцій".

"Більша частина цього, як-от часте припущення, що Трамп якимось чином є агентом Кремля або пов’язаним з Путіним, не має доказів. Можливо, праві ідеологічні фантазії США про те, що Росія є природним союзником США в майбутньому протистоянні з Китаєм і що її можна відірвати від свого найважливішого опікуна, мотивують різкі геополітичні зміни Вашингтона", — припускає Ченс.

Журналіст додає, що обидва пояснення виглядають однаково недоречними, проте зазвичай напружені, якщо не ворожі відносини між США і РФ, імовірно, переходять у нову радикальну фазу.

Нагадаємо, 2 березня анонімні чиновники з адміністрації президента США в коментарі NBS News заперечили, що суперечка з Володимиром Зеленським була спланована заздалегідь. Також джерела сказали журналістам, що вважають можливим продовження співпраці між США й Україною для досягнення мирної угоди.

Голова Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України Андрій Коваленко 2 березня висловив думку, що Сполученим Штатам не вдасться відірвати Росію від Китаю, бо Пекін сприймає РФ лише як сировинний придаток.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 2 березня заявив, що люди президента США Дональда Трампа "хочуть керуватися здоровим глуздом", а держсекретаря Марко Рубіо і помічника президента США з нацбезпеки Майкла Волца він назвав "абсолютно притомними людьми".