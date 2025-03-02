"Північний потік-2" не допоможе: США не вдасться відірвати Росію від Китаю, — ЦПД

Голова ЦПД Андрій Коваленко зазначає, що навіть відновлення "Північного потоку-2" не спонукає Пекін відмовитися від використання російських ресурсів і територій.

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Сполученим Штатам Америки не вдасться відірвати РФ від Китаю, бо Росію у Китайській Народній Республіці сприймають як сировинний придаток, а не як повноцінного партнера, говорить керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони Андрій Коваленко.

За його словами, Пекін просуває ініціативу "Один пояс, один шлях" на континенти завдяки інфраструктурним інвестиціям, і від дестабілізації Західного світу КНР тільки виграє.

"Росія ж продовжує залишатися сировинним придатком для Китаю. Не партнером, а саме придатком. А чому раптом Пекін має відмовлятися від використання РФ як придатку? Або, чому Росія має відмовлятися від продажу енергоресурсів Китаю?", — запитує Андрій Коваленко.

Керівник ЦПД висловлює думку, що в США немає плану протидії цьом союзу, окрім того, щоб пропонувати Кремлю альтернативу у збуті енергетичних ресурсів.

"Чутки про відновлення "Північного потоку-2" не просто так з‘явились. Але навіть такий сценарій не відірвав би Росію від Китаю, оскільки Пекін давно використовує російські ресурси на російській території", — говорить Коваленко.

У ЦПД скептично ставляться до перспективи розриву російсько-китайських відносин Фото: Скриншот

Нагадаємо, 1 березня політичний експерт Ніколас Крілл з The Hill заявляв, що часи панування "Американського світу" Pax Americana закінчилися. За його словами, прагнення Дональда Трампа зосередитися тільки на власній країні руйнує світовий порядок і може привести до дисбалансу між ядерними та неядерними державами.

Також у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 28 лютого повідомлялося, що РФ поглиблювала співпрацю з Китаєм у день, коли президент України Володимир Зеленський сперечався з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі. Зокрема відбулася окрема зустріч секретаря Ради безпеки Росії Сергія Шойгу та лідера Китаю Сі Цзіньпіном і міністра закордонних справ КНР Ван Ї, на якій обговорювалася двостороння безпека, міжнародні й регіональні питання.