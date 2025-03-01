Pax Americana закінчилася: що це таке і чому це погано для всього світу

80 років після Другої світової війни світ користувався перевагами "Американського світу". Тепер, коли Трамп хоче зосередитися тільки на США, він руйнує світовий порядок.

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"Американський світ", або Pax Americana, який характеризувався відносно стабільними міжнародними відносинами, розширенням світової торгівлі, безпрецедентним процвітанням і відсутністю конфліктів між великими державами, раптово добігає кінця. Політичний експерт Ніколас Крілл з The Hill упевнений, що нинішня політика США призведе до кошмарних наслідків для всього світу.

Pax Americana задала тон на цілу епоху

Період економічної та суспільно-політичної стабільності, що склалася в західних країнах після закінчення Другої світової війни та остаточного розмежування сфер впливу США і СРСР, який став центром Pax Sovietica (з лат. — "Радянський світ"). Ці дві нові держави, що встановили біполярний світ, були свого роду аналогами стародавньої Римської імперії за часів своєї стабільності — Pax Romana. США, зокрема, були явним наступником колишньої могутності, багато в чому ідентичної Pax Britannica.

Що таке Американський світ, або Pax Americana

Порядок після Другої світової війни не був ідеальним, але він дав чудові результати, вважає Крілл. Американське лідерство забезпечило найдовший період без великих воєн між великими державами в сучасній історії. Глобальна бідність різко скоротилася, а демократичне управління розширилося до безпрецедентних масштабів. Міжнародні інститути, від ООН до Світової організації торгівлі, створили форуми для мирного вирішення спорів. Усе це відбувалося під егідою американської військової переваги і прихильності міжнародній системі, заснованій на правилах.

Рональд Рейган продовжував політику Pax Americana

"Ця епоха закінчується не вирішальною подією, а навмисною відмовою США від влади", — зазначає Ніколас Крілл.

Дональд Трамп змінює міжнародну політику США Фото: Getty Images

Нещодавні вимоги президента Трампа: від спроби викупити Гренландію до погроз Мексиці та примусу України до відмови від мінеральних багатств в обмін на постійну підтримку США — сигналізують про фундаментальне зрушення. Америка відмовляється від своєї ролі системного адміністратора на користь того, щоб стати просто ще однією корисливою великою державою. Наслідки будуть дуже серйозними.

Американський світ закінчився, чим це загрожує

Гарантії безпеки, що запобігали збройним конфліктам, ослабнуть. Десятиліттями потенційні агресори стримувалися усвідомленням того, що напад на американських союзників викличе втручання США.

Невеликі держави стануть пішаками великих держав. У період Pax Americana малі країни могли б керувати міжнародними відносинами з розумною автономією, захищеною міжнародними нормами, підтримуваними США. У багатополярній системі, що формується, ці країни зіткнуться з примусом з боку регіональних держав, які прагнуть встановити сфери впливу.

Китай відкрито заявляє, що поверне собі Тайвань Фото: CCTV

"Ми вже спостерігаємо цю динаміку з вторгненням Росії в Україну та дедалі агресивнішою позицією Китаю в Південно-Китайському морі... Держави готуються до повернення у світ, де "сильні роблять те, що можуть, а слабкі страждають, тому що мусять", — Крілл упевнений, що війни між державами стануть значно поширенішими, ніж це було в останні кілька десятиліть.

Відповідно, дисбаланс сил між ядерними та неядерними державами стане більш вираженим і небезпечним. Під час Pax Americana ядерна парасолька США захищала союзників, знижуючи стимули до ядерного розповсюдження. Оскільки цей захист стає ненадійним, країни зіштовхнуться з жорстким вибором: розробляти ядерну зброю або змиритися з уразливістю. Результатом, найімовірніше, стане каскад ядерного розповсюдження, що збільшує ризик прорахунків, аварій і регіональних перегонів озброєнь.

Ядерна програма Ірану Фото: Getty Images

Економічне процвітання постраждає, оскільки інтегрована світова економіка фрагментується. Очолюваний Америкою порядок створив ідеальні умови для глобалізації: безпечні судноплавні шляхи, передбачувані правила і відносно вільна торгівля. Без великої держави, що забезпечує дотримання цих норм, протекціонізм зростатиме, ланцюжки поставок локалізуватимуться, а економічна ефективність знизиться. Найбідніші країни, які отримали більшу вигоду від інтеграції у світові ринки, постраждають найбільше, оскільки інвестиції відступають у безпечніші гавані. Багатші країни побачать зниження свого рівня життя, оскільки доступ до ринків із дешевшою робочою силою буде заблоковано.

Наслідки для США будуть жахливі

Крілл резюмує, що багато американців не усвідомлюють численні непрямі вигоди, які вони отримали від "Американського світу". Американська гегемонія не була безкоштовною, але, зазнавши цих витрат, у "світі був мир", сприятливий для інтересів США. Епоха стабільних ринків для експорту, надійного доступу до ресурсів і невеликої кількості прямих загроз безпеці закінчується. І ті, хто святкує відхід Америки від світового лідерства, незабаром дізнаються, що світ без Pax Americana буде біднішим, небезпечнішим і менш вільним.

Нагадаємо, після скандалу в Білому домі прихильники Трампа заявили, що він "відстояв Америку", тоді як його критики зазначили, що це "кінець міжнародної дипломатії" та впливу США на політичні процеси.