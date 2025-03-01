Pax Americana закончилась: что это такое и почему это плохо для всего мира

80 лет после Второй мировой войны мир пользовался преимуществами "Американского мира". Теперь, когда Трамп хочет сосредоточиться только на США, он разрушает мировой порядок.

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"Американский мир", или Pax Americana, который характеризовался относительно стабильными международными отношениями, расширяющейся мировой торговлей, беспрецедентным процветанием и отсутствием конфликтов между великими державами — внезапно подходит к концу. Политический эксперт Николас Крилл из The Hill уверен, что нынешняя политика США приведет к кошмарным последствиям для всего мира.

Pax Americana задала тон на целую эпоху

Период экономической и общественно-политической стабильности, сложившейся в западных странах после окончания Второй мировой войны и окончательного размежевания сфер влияния США и СССР, ставшего центром Pax Sovietica (с лат. — "Советский мир"). Эти две новые державы, установившие биполярный мир, были своего рода аналогами древней Римской империи во времена своей стабильности — Pax Romana. США, в частности, были явным преемником бывшего могущества во многом идентичного Pax Britannica.

Что такое Американский мир, или Pax Americana

Порядок после Второй мировой войны не был идеальным, но он дал замечательные результаты, считает Крилл. Американское лидерство обеспечило самый долгий период без крупных войн между великими державами в современной истории. Глобальная бедность резко сократилась, а демократическое управление расширилось до беспрецедентных масштабов. Международные институты, от ООН до Всемирной торговой организации, создали форумы для мирного разрешения споров. Все это происходило под эгидой американского военного превосходства и приверженности международной системе, основанной на правилах.

Рональд Рейган продолжал политику Pax Americana

"Эта эпоха заканчивается не решающим событием, а преднамеренным отказом США от власти", — отмечает Николас Крилл.

Дональд Трамп меняет международную политику США Фото: Getty Images

Недавние требования президента Трампа от попытки выкупить Гренландию до угроз Мексике и принуждение Украины к отказу от минеральных богатств в обмен на постоянную поддержку США — сигнализируют о фундаментальном сдвиге. Америка отказывается от своей роли системного администратора в пользу того, чтобы стать просто еще одной корыстной великой державой. Последствия будут очень серьезными.

Американский мир закончился, чем это грозит

Гарантии безопасности, предотвращавшие вооруженные конфликты, ослабнут. Десятилетиями потенциальные агрессоры сдерживались осознанием того, что нападение на американских союзников вызовет вмешательство США.

Небольшие государства станут пешками больших держав. В период Pax Americana малые страны могли бы управлять международными отношениями с разумной автономией, защищенной международными нормами, поддерживаемыми США. В формирующейся многополярной системе эти страны столкнутся с принуждением со стороны региональных держав, стремящихся установить сферы влияния.

Китай в открытую заявляет, что вернет себе Тайвань Фото: CCTV

"Мы уже наблюдаем эту динамику с вторжением России в Украину и все более агрессивной позицией Китая в Южно-Китайском море… Державы готовятся к возвращению в мир, где"сильные делают то, что могут, а слабые страдают потому что должны", — Крилл уверен, что войны между государствами станут гораздо более распространенными, чем это было в последние несколько десятилетий.

Соответственно, дисбаланс сил между ядерными и неядерными государствами станет более выраженным и опасным. Во время Pax Americana ядерный зонтик США защищал союзников, снижая стимулы к ядерному распространению. Поскольку эта защита становится ненадежной, страны столкнутся с жестким выбором: разрабатывать ядерное оружие или смириться с уязвимостью. Результатом, скорее всего, станет каскад ядерного распространения, увеличивающий риск просчетов, аварий и региональных гонок вооружений.

Ядерная программа Ирана Фото: Getty Images

Экономическое процветание пострадает, поскольку интегрированная мировая экономика фрагментируется. Возглавляемый Америкой порядок создал идеальные условия для глобализации: безопасные судоходные пути, предсказуемые правила и относительно свободная торговля. Без великой державы, обеспечивающей соблюдение этих норм, протекционизм будет расти, цепочки поставок будут локализоваться, а экономическая эффективность снизится. Беднейшие страны, которые получили большую выгоду от интеграции в мировые рынки, пострадают больше всего, поскольку инвестиции отступают в более безопасные гавани. Более богатые страны увидят снижение своего уровня жизни, поскольку доступ к рынкам с более дешевой рабочей силой будет заблокирован.

Последствия для США будут ужасны

Крилл резюмирует, что многие американцы не осознают многочисленные косвенные выгоды, которые они получили от "Американского мира". Американская гегемония не была бесплатной, но, понеся эти издержки, в "мире был мир", благоприятный для интересов США. Эпоха стабильных рынков для экспорта, надежного доступа к ресурсам и небольшого количества прямых угроз безопасности заканчивается. И те, кто празднует отход Америки от мирового лидерства, вскоре узнают, что мир без Pax Americana, будет беднее, опаснее и менее свободным.

Напомним, после скандала в Белом доме сторонники Трампа заявили, что он "отстоял Америку", тогда как его критики отметили, что это "конец международной дипломатии" и влияния США на политические процессы.