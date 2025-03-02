"Северный поток-2" не поможет: США не удастся оторвать Россию от Китая, — ЦПД

Глава ЦПД Андрей Коваленко отмечает, что даже восстановление "Северного потока-2" не побудит Пекин отказаться от использования российских ресурсов и территорий.

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Соединенным Штатам Америки не удастся оторвать РФ от Китая, потому что Россию в Китайской Народной Республике воспринимают как сырьевой придаток, а не как полноценного партнера, говорит руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко.

По его словам, Пекин продвигает инициативу "Один пояс, один путь" на континенты благодаря инфраструктурным инвестициям, и от дестабилизации Западного мира КНР только выиграет.

"Россия же продолжает оставаться сырьевым придатком для Китая. Не партнером, а именно придатком. А почему вдруг Пекин должен отказываться от использования РФ как придатка? Или, почему Россия должна отказываться от продажи энергоресурсов Китаю?", — спрашивает Андрей Коваленко.

Руководитель ЦПД высказывает мнение, что у США нет плана противодействия этому союзу, кроме того, чтобы предлагать Кремлю альтернативу в сбыте энергетических ресурсов.

"Слухи о возобновлении "Северного потока-2" не просто так появились. Но даже такой сценарий не оторвал бы Россию от Китая, поскольку Пекин давно использует российские ресурсы на российской территории", — говорит Коваленко.

В ЦПД скептически относятся к перспективе разрыва российско-китайских отношений Фото: Скриншот

Напомним, 1 марта политический эксперт Николас Крилл из The Hill заявлял, что времена господства "Американского мира" Pax Americana закончились. По его словам, стремление Дональда Трампа сосредоточиться только на собственной стране разрушает мировой порядок и может привести к дисбалансу между ядерными и неядерными государствами.

Также в отчете американского Института изучения войны (ISW) за 28 февраля сообщалось, что РФ углубляла сотрудничество с Китаем в день, когда президент Украины Владимир Зеленский спорил с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. В частности состоялась отдельная встреча секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу и лидера Китая Си Цзиньпином и министра иностранных дел КНР Ван И, на которой обсуждалась двусторонняя безопасность, международные и региональные вопросы.