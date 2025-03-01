Пока Зеленский ссорился с Трампом, РФ углубляла сотрудничество с Китаем, — ISW

Аналитики также подчеркнули, что Украина в противовес углубляет сотрудничество с Южной Кореей.

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В день, когда президент Украины Владимир Зеленский спорил с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете, Россия углубляла отношения с американскими противниками, в частности с Китаем. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) за 28 февраля.

"Россия продолжает демонстрировать углубление отношений с американскими противниками, несмотря на усилия Путина продемонстрировать готовность России к переговорам с Соединенными Штатами", — говорится в отчете.

В частности, 28 февраля секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу провел отдельную встречу с президентом Китая Си Цзиньпином и министром иностранных дел КНР Ван И, чтобы обсудить вопросы двусторонней безопасности, а также международные и региональные вопросы.

Аналитики отметили, что Шойгу и Си также подчеркнули необходимость продолжения координации усилий на ключевых международных площадках, включая БРИКС и Шанхайскую организацию сотрудничества, а также дипломатических усилий по "разрешению украинского кризиса".

Шойгу заявил, что отношения между Россией и КНР достигли "беспрецедентных" высот, а российские государственные СМИ осветили заявления Си и спикера МИД КНР Линь Цзяня, которые высоко оценили тесные двусторонние отношения.

"Россия продолжает причислять себя к противникам Соединенных Штатов, подчеркивая важность укрепления и поддержки союзников и партнеров США, в том числе Украины", — отметили в ISW.

Украина углубляет сотрудничество с Южной Кореей

В то же время эксперты Института отметили, что 28 февраля заместитель министра обороны Украины Сергей Боев встретился в Киеве с южнокорейской делегацией во главе с депутатом Национальной ассамблеи Ю Йонг Веном. Целью встречи было обсуждение двусторонних отношений между Украиной и Южной Кореей, а также участие Северной Кореи в войне на стороне России против Украины.

Делегации обсудили вопросы обмена опытом в сфере оборонной промышленности, а Ю Йонг Вон выразил заинтересованность в организации совместного семинара между украинскими и южнокорейскими оборонными производителями.

В ISW отметили, что эта встреча состоялась после недавнего сообщения Южной Кореи о развертывании северокорейскими силами от 1000 до 3000 дополнительных военнослужащих в Курской области в период с января по февраль 2025 года.

Напомним, 28 февраля между Зеленским и Трампом вспыхнула словесная перепалка, которая привела к срыву подписания соглашения о редкоземельных ископаемых.

Ночью 1 марта госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Зеленский должен извиниться перед Трампом.