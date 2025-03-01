Поки Зеленський сварився з Трампом, РФ поглиблювала співпрацю з Китаєм, — ISW

Аналітики також підкреслили, що Україна на противагу поглиблює співпрацю з Південною Кореєю.

Related video

У день, коли президент України Володимир Зеленський сперечався з президентом США Дональдом Трампом в Овальному кабінеті, Росія поглиблювала відносини з американськими противниками, зокрема з Китаєм. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 28 лютого.

"Росія продовжує демонструвати поглиблення відносин з американськими супротивниками, попри зусилля Путіна продемонструвати готовність Росії до переговорів зі Сполученими Штатами", — йдеться у звіті.

Зокрема, 28 лютого секретар Ради безпеки Росії Сергій Шойгу провів окрему зустріч з президентом Китаю Сі Цзіньпіном і міністром закордонних справ КНР Ван Ї, щоб обговорити питання двосторонньої безпеки, а також міжнародні та регіональні питання.

Аналітики зазначили, що Шойгу і Сі також підкреслили необхідність продовження координації зусиль на ключових міжнародних майданчиках, включаючи БРІКС і Шанхайську організацію співробітництва, а також дипломатичних зусиль щодо "вирішення української кризи".

Шойгу заявив, що відносини між Росією і КНР досягли "безпрецедентних" висот, а російські державні ЗМІ висвітлили заяви Сі і речника МЗС КНР Лінь Цзяня, які високо оцінили тісні двосторонні відносини.

"Росія продовжує зараховувати себе до супротивників Сполучених Штатів, підкреслюючи важливість зміцнення і підтримки союзників і партнерів США, в тому числі України", — наголосили в ISW.

Україна поглиблює співпрацю з Південною Кореєю

Водночас експерти Інституту зауважили, що 28 лютого заступник міністра оборони України Сергій Боєв зустрівся у Києві з південнокорейською делегацією на чолі з депутатом Національної асамблеї Ю Йонг Веном. Метою зустрічі було обговорення двосторонніх відносин між Україною та Південною Кореєю, а також участь Північної Кореї у війні на боці Росії проти України.

Делегації обговорили питання обміну досвідом у сфері оборонної промисловості, а Ю Йонг Вон висловив зацікавленість в організації спільного семінару між українськими та південнокорейськими оборонними виробниками.

В ISW наголосили, що ця зустріч відбулася після нещодавнього повідомлення Південної Кореї про розгортання північнокорейськими силами від 1000 до 3000 додаткових військовослужбовців у Курській області в період з січня по лютий 2025 року.

Нагадаємо, 28 лютого між Зеленським та Трампом спалахнула словесна перепалка, яка призвела до зриву підписання угоди про рідкісноземельні копалини.

Уночі 1 березня держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Зеленський повинен вибачитись перед Трампом.