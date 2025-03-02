Держсекретар США Рубіо і радник Трампа Волц "абсолютно притомні люди", — Лавров

На адресу Трампа російський міністр закордонних справ сказав, що "з ним цікаво", а його люди, на відміну від команди Байдена, "хочуть керуватися здоровим глуздом".

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Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в інтерв'ю медіахолдингу "Красная звезда" назвав президента США Дональда Трампа прагматиком, який веде справи, керуючись здоровим глуздом. А команда нового глави Білого дому, що складається з держсекретаря Марко Рубіо і помічника президента США з нацбезпеки Майкла Волца, — це "абсолютно притомні у всіх сенсах слова люди".

За словами Лаврова, новий курс адміністрації Трампа спрямований на відновлення зв'язків із Росією і якнайшвидше врегулювання українського конфлікту.

"Дональд Трамп, він — прагматик. Його гасло — здоровий глузд. Воно означає, це всі бачать, перехід до іншого способу ведення справ. Але мета все одно — MAGA (Make America Great Again). Зараз у нього нова кепка: "Все, що Дональд Трамп обіцяв — зробив". Це надає живого, людського характеру політиці. Тому з ним цікаво", — сказав російський міністр.

Лавров також заявив, що діалог між представниками РФ і США відбувається у форматі, коли ніхто ніким не командує, на відміну від контактів із дипломатами з команди Джо Байдена.

"Просто дві серйозні країни сіли поговорити, де в них що не так, і що наламав їхній попередник за чотири роки, зруйнувавши всі без винятку канали контактів, запровадивши величезну кількість санкцій, після чого відбулося вигнання американських компаній, які зазнали збитків у сотні мільярдів доларів", — зауважив глава МЗС РФ.

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Лавров продовжив, що в минулому американці не відігравали ролі підбурювачів, і зараз після терміну Байдена прийшли люди, які хочуть керуватися здоровим глуздом, і які прямо кажуть: "ми хочемо закінчити все це".

Водночас російський міністр звинуватив європейських лідерів у тому, що вони перешкоджають мирному процесу. План європейців виглядає як продовження "нацьковування Києва" на війну проти Росії, як раніше вийшло з Мінськими угодами, підкреслив Лавров.

"Хто зараз хоче продовження банкету у вигляді війни — Європа. Данська прем'єрша сказала, що для України мир гірший за війну. Кір Стармер, який поїхав до Білого дому просити Трампа, щоб не закінчувати історію з війною в Україні так швидко. При цьому він похвалився, що Британія зробить найбільший внесок у вигляді зброї Україні й навіть готова відправити свої війська", — сказав глава російського МЗС.

На відміну від цих політиків, завершив Лавров, Трамп поводиться коректно, заявляючи, що про цю ініціативу зарано говорити, і до неї можна повернутися тільки після мирного врегулювання ситуації в Україні та, ба більше, потрібна буде згода сторін.

Нагадаємо, 27 лютого у Стамбулі завершилися переговори між представниками Російської Федерації та Сполучених Штатів Америки. За результатами діалогу в Кремлі висловили сподівання, що зустріч зі США стане першою в низці консультацій, які наблизять до подолання розбіжностей.