Таємний план принца: чому США і РФ зустрічалися в Саудівській Аравії

Спадкоємний принц Мухаммед бін Салман прагне створити образ миротворця і сподівається, що світ забуде про вбивство журналіста Джамаля Хашоггі саудівськими агентами.

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Росія і США провели переговори в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія. І експерти вважають, що принц Мухаммед бін Салман переслідує відразу кілька цілей. І роль миротворця — тільки одна з них. Про це пише CNN.

На зустрічі між США і Росією у вівторок королівство розраховувало вийти за рамки прийому гостей і зіграти посередницьку роль, повідомив CNN саудівський чиновник. Команду саудитів очолив радник із національної безпеки країни.

Місце проведення цих переговорів, описане представником Кремля Дмитром Пєсковим як "загалом підходяще" для США і Росії, розглядається як дипломатична перемога для 39-річного фактичного лідера королівства, наслідного принца Мухаммеда бін Салмана. Він поставив перед собою завдання перетворити свою багату нафтою країну та її фундаменталістське ісламістське минуле на державу, здатну культивувати м'яку силу з величезного багатства.

"Я не думаю, що є ще одне місце, де у лідера були б настільки хороші особисті стосунки і з Трампом, і з Путіним", — сказав саудівський коментатор Алі Шіхабі, додавши, що "для Саудівської Аравії цей захід є "престижним і посилює м'яку силу Саудівської Аравії на регіональному та глобальному рівнях".

Усе це частина більш масштабного зсуву. Останніми роками Саудівська Аравія переорієнтувала свою політику на нейтралітет у глобальних конфліктах з надією залучити мільярди інвестицій, що могли б допомогти досягти "Vision 2030" — плану наслідного принца з диверсифікації економіки Саудівської Аравії від нафти.

Принц бін Салман значно відступив від Ємену після багатьох років війни з хуситами, він налагоджує зв'язки з регіональним суперником Іраном і підтримує тісніші стосунки з Китаєм і Росією — і все це за умови збереження тісних стосунків Саудівської Аравії із Заходом.

Зв'язок принца з Путіним і Трампом

Крім проведення міжнародних боксерських боїв і фестивалів електронної музики, Саудівська Аравія прагнула створити образ світового миротворця, проводячи зустрічі донорів допомоги та мирні конференції. У серпні 2023 року вона провела дводенний саміт миру щодо України з представниками понад 40 країн (хоча і без Росії), а в лютому того ж року пообіцяла виділити Україні 400 мільйонів доларів допомоги.

Зростання впливу принца бін Салмана на переговорах зумовлене його тісними стосунками з президентом США Дональдом Трампом, який підтримував молодого представника королівської сім'ї, коли міжнародна спільнота відкинула його після вбивства журналіста Джамаля Хашоггі саудівськими агентами.

У 2017 році Трамп порушив традицію, обравши Саудівську Аравію для свого першого міжнародного президентського візиту. Навіть після того, як він програв вибори 2020 року, Саудівська Аравія продовжувала підтримувати тісні ділові зв'язки з Трампом, інвестувавши 2 мільярди доларів у фірму, очолювану його зятем Джаредом Кушнером, та оголосивши про плани будівництва веж Трампа в королівстві.

Путін відвідав королівство 2023 року і домігся того, щоб Ер-Ріяд приєднався до БРІКС — блоку країн, які прагнуть протистояти економічному впливу США.

Аналітики кажуть, що позиція бін Салмана виявилася корисною. Він зіграв "важливу роль" у звільненні американського вчителя Марка Фогеля з-під варти в Росії минулого тижня, сказав спецпредставник Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф. Саудівська Аравія разом зі своїм сусідом Об'єднаними Арабськими Еміратами також успішно виступила посередником у кількох обмінах полоненими між Україною та Росією.

Плани принца на сектор Газа

У довгостроковій перспективі Саудівська Аравія може спробувати використати свою роль посередника на зустрічі між Росією і США, щоб отримати вигоду з нагального регіонального питання — суперечливої пропозиції Трампа про те, щоб США взяли під контроль Газу і назавжди переселили її жителів.

Трамп хотів би нормалізувати відносини між Саудівською Аравією та Ізраїлем, але поки що офіційна позиція Ер-Ріяда звучить так: "досягнення міцного і справедливого миру неможливе без отримання палестинським народом своїх законних прав згідно з міжнародними резолюціями, як було раніше роз'яснено як колишньою, так і нинішньою адміністраціями США", — ідеться в заяві королівства, зробленій у відповідь на план Трампа щодо Гази.

Нагадаємо, під час переговорів у Саудівській Аравії між делегаціями Сполучених Штатів Америки та Російської Федерації держсекретар США Марко Рубіо заявив, що для укладення мирної угоди обидві сторони мають піти на певні компроміси, і умови мають бути прийнятними для всіх сторін.