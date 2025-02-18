Тайный план принца: почему США и РФ встречались в Саудовской Аравии

Наследный принц Мухаммед бин Салман стремится создать образ миротворца и надеется, что мир позабудет об убийстве журналиста Джамаля Хашогги саудовскими агентами.

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Россия и США провели переговоры в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. И эксперты считают, что принц Мухаммед бин Салман преследует сразу несколько целей. И роль миротворца – только одна из них. Об этом пишет CNN.

На встрече между США и Россией во вторник королевство рассчитывало выйти за рамки приема гостей и сыграть посредническую роль, сообщил CNN саудовский чиновник. Команду саудитов возглавил советник по национальной безопасности страны.

Место проведения этих переговоров, описанное представителем Кремля Дмитрием Песковым как "в целом подходящее" для США и России, рассматривается как дипломатическая победа для 39-летнего фактического лидера королевства, наследного принца Мухаммеда бин Салмана. Он поставил перед собой задачу превратить свою богатую нефтью страну и ее фундаменталистское исламистское прошлое в государство, способное культивировать мягкую силу из огромного богатства.

"Я не думаю, что есть еще одно место, где у лидера были бы столь хорошие личные отношения и с Трампом, и с Путиным", — сказал саудовский комментатор Али Шихаби, добавив, что "для Саудовской Аравии это мероприятие" престижно и усиливает мягкую силу Саудовской Аравии на региональном и глобальном уровнях".

Все это часть более масштабного сдвига. В последние годы Саудовская Аравия переориентировала свою политику на нейтралитет в глобальных конфликтах с надеждой привлечь миллиарды инвестиций, которые могли бы помочь достичь "Vision 2030" — плана наследного принца по диверсификации экономики Саудовской Аравии от нефти.

Принц бин Салман значительно отступил от Йемена после многих лет войны с хуситами, он налаживает связи с региональным соперником Ираном и поддерживает тесные отношения с Китаем и Россией — и все это при сохранении тесных отношений Саудовской Аравии с Западом.

Связь принца с Путиным и Трампом

Помимо проведения международных боксерских боев и фестивалей электронной музыки, Саудовская Аравия стремилась создать образ мирового миротворца, проводя встречи доноров помощи и мирные конференции. В августе 2023 года она провела двухдневный саммит мира по Украине с представителями более 40 стран (хотя и без России), а в феврале того же года пообещала выделить Украине 400 миллионов долларов помощи.

Рост влияния принца бин Салмана на переговорах обусловлен его тесными отношениями с президентом США Дональдом Трампом, который поддерживал молодого представителя королевской семьи, когда международное сообщество отвергло его после убийства журналиста Джамаля Хашогги саудовскими агентами.

В 2017 году Трамп нарушил традицию, выбрав Саудовскую Аравию для своего первого международного президентского визита. Даже после того, как он проиграл выборы 2020 года, Саудовская Аравия продолжала поддерживать тесные деловые связи с Трампом, инвестировав 2 миллиарда долларов в фирму, возглавляемую его зятем Джаредом Кушнером, и объявив о планах строительства башен Трампа в королевстве.

Путин посетил королевство в 2023 году и добился того, чтобы Эр-Рияд присоединился к БРИКС — блоку стран, стремящихся противостоять экономическому влиянию США.

Аналитики говорят, что позиция бин Салмана оказалась полезной. Он сыграл "важную роль" в освобождении американского учителя Марка Фогеля из-под стражи в России на прошлой неделе, сказал спецпредставитель Трампа на Ближнем Востоке Стив Виткофф. Саудовская Аравия вместе со своим соседом Объединенными Арабскими Эмиратами также успешно выступила посредником в нескольких обменах пленными между Украиной и Россией.

Планы принца на сектор Газа

В долгосрочной перспективе Саудовская Аравия может попытаться использовать свою роль посредника на встрече между Россией и США, чтобы извлечь выгоду из неотложного регионального вопроса — спорного предложения Трампа о том, чтобы США взяли под контроль Газу и навсегда переселили ее жителей.

Трамп хотел бы нормализовать отношения между Саудовской Аравией и Израилем, но пока официальная позиция Эр-Рияда звучит так: "достижение прочного и справедливого мира невозможно без получения палестинским народом своих законных прав в соответствии с международными резолюциями, как было ранее разъяснено как бывшей, так и нынешней администрациям США", — говорится в заявлении королевства, сделанном в ответ на план Трампа по Газе.

Напомним, во время переговоров в Саудовской Аравии между делегациями Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации госсекретарь США Марко Рубио заявил, что для заключения мирного соглашения обе стороны должны пойти на определенные компромиссы, и условия должны быть приемлемыми для всех сторон.