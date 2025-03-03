"Впевнений, що це пройде": Зеленський висловився про причини скандалу у Білому домі (відео)

Володимир Зеленський говорить, що відкритий формат зустрічі з Дональдом Трампом не приніс позитиву жодній зі сторін, але "більш важливі речі" попереду. Український лідер висловив готовність приїхати до Вашингтону знову.

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Президент України Володимир Зеленський відмовився обговорювати суперечку під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі. Проте він готовий приїхати до Вашингтону знову, якщо його запросять для конструктивного діалогу. Про це президент сказав в інтерв'ю британським журналістам в аеропорті Станстед у Лондоні після саміту з безпеки України 2 березня.

Зеленський відповів на питання щодо сутички з Трампом в Овальному кабінеті. На відео з 16:13.

Журналіст запитав, чи може Зеленський сказати, що зробив щось неправильно під час суперечки з Трампом в Овальному кабінеті та чи він шкодує про щось, а якщо ні, то чи вважає, що ця ситуація була підлаштованою політичною засідкою. Український лідер відповів, що відкриті діалоги між партнерами важливі для розуміння позицій, але коли такі розмови відбуваються абсолютно публічно, певними емоціями та інформацією можуть скористатися вороги. Також він зазначив, що розуміє причини ситуації, але не хоче обговорювати їх.

"Тому сам формат того, що відбулося, я не вважаю, що приніс щось позитивне чи додаткове нам, як партнерам. Я не хочу обговорювати, що відбулося — я розумію це. Я не хотів би говорити про те, чому це відбулось, я хочу тільки підкреслити: чому — я також розумію. Я не думаю, що в такому форматі слід продовжувати будувати міцні відносини. Я впевнений, що ця ситуація пройде, і попереду більш важливі речі. І якщо ми будемо конструктивними, на нас чекає позитивний результат — наближення миру для України", — відповів Володимир Зеленський.

Він також додав, що згоден приїхати до Білого дому, якщо президент Сполучених Штатів запросить його для предметного діалогу, бо він представляє інтереси країни у стані війни, яка сильно залежить від підтримки партнерів.

"Звісно, якщо мене запросять для конструктивного діалогу, для розв'язання реальних проблем і серйозних питань і справді рішучих відповідей і дій, я буду. З поваги до Америки, американського народу, президента та обох партій США", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, під час інтерв'ю в аеропорті Лондона Зеленський також заявив, що якщо під час імовірних мирних переговорів розділять Україну, то буде нова війна через певний проміжок часу, тому українська сторона не погодиться залишити території в російській окупації.

Також Зеленський сказав, що Україна готова підписати угоду з США про корисні копалини, та лише якщо в ній будуть оговорені гарантії безпеки, які можуть запобігти новому нападу Росії.

Радник президента США Дональда Трампа Майк Волц 3 березня заявив, що президент України не готовий до переговорів про мир, однак "час не на його боці".