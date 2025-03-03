Зеленський не готовий до переговорів про мир, але час не на його боці, — радник Трампа Волц

Радник президента США з нацбезпеки наголосив, що продовження російсько-української війни "в дусі першої світової" — це шлях в нікуди, але в Білому домі не бачать готовності Володимира Зеленського йти на компроміси, необхідні для припинення бойових дій.

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США розуміють, що Зеленський на сьогоднішній день не готовий до переговорів про мир, але час не на його боці. Про це в коментарі Fox News заявив радник президента США Дональда Трампа Майк Волц.

Радник президента США з нацбезпеки наголосив, що продовження російсько-української війни "в дусі першої світової" — це шлях в нікуди, але в Білому домі не бачать готовності Володимира Зеленського йти на компроміси, необхідні для припинення бойових дій.

Він сказав, що терпіння та гаманці США "не безмежні", і Україні час розпочати переговори про мир, але президент України Володимир Зеленський "упустив шанс економічно пов'язати США та Україну на покоління вперед".

"США розуміють, що Зеленський на сьогоднішній день не готовий до переговорів про мир, але час не на його боці", — сказав Волц.

Також радник Трампа заявив, що президент США відкритий до відновлення переговорів із Зеленським щодо природних ресурсів, якщо той змінить свою позицію.

Нагадаємо, що частина радників президента США Дональда Трампа пропонує включити в майбутню угоду щодо українського врегулювання пункт про відставку Володимира Зеленського з посади президента України.