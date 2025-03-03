Зеленский не готов к переговорам о мире, но время не на его стороне, — советник Трампа Волц

Советник президента США по нацбезопасности подчеркнул, что продолжение российско-украинской войны "в духе первой мировой" — это путь в никуда, но в Белом доме не видят готовности Владимира Зеленского идти на компромиссы, необходимые для прекращения боевых действий.

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США понимают, что Зеленский на сегодняшний день не готов к переговорам о мире, но время не на его стороне. Об этом в комментарии Fox News заявил советник президента США Дональда Трампа Майк Волц.

Советник президента США по нацбезопасности подчеркнул, что продолжение российско-украинской войны "в духе первой мировой" — это путь в никуда, но в Белом доме не видят готовности Владимира Зеленского идти на компромиссы, необходимые для прекращения боевых действий.

Он сказал, что терпение и кошельки США "не безграничны", и Украине пора начать переговоры о мире, но президент Украины Владимир Зеленский "упустил шанс экономически связать США и Украину на поколения вперед".

"США понимают, что Зеленский на сегодняшний день не готов к переговорам о мире, но время не на его стороне", — сказал Волц.

Также советник Трампа заявил, что президент США открыт к возобновлению переговоров с Зеленским по природным ресурсам, если тот изменит свою позицию.

Напомним, что часть советников президента США Дональда Трампа предлагает включить в будущее соглашение по украинскому урегулированию пункт об отставке Владимира Зеленского с должности президента Украины.