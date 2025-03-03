"На 100% возвращаем": в Конгрессе США заявили, что соглашение об ископаемых подпишут в ближайшее время
Республиканец Брайан Фицпатрик имел длительную беседу с Андреем Ермаком и она оказалась "продуктивной". Ермак также подтвердил, что Украина и США имеют "взаимопонимание" по этому вопросу.
Соглашение по редкоземельным ископаемым между Украиной и США подпишут в ближайшее время. Об этом заявил член Палаты представителей Конгресса США Брайан Фицпатрик.
"Мы на 100% возвращаем этот поезд на рельсы. Это соглашение о добыче полезных ископаемых будет подписано в ближайшее время, что приведет к прочному долгосрочному экономическому партнерству между Соединенными Штатами и Украиной, которое, в конце концов, естественным образом приведет к помощи в сфере безопасности", — написал Фицпатрик.
Он подчеркнул, что имел "длительный и продуктивный разговор" тет-а-тет с руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком, во время которого и была достигнута договоренность о том, что соглашение по редкоземельным ископаемым таки подпишут.
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"Европа должна будет активизироваться и внести свой вклад, и для этого ей будут предоставлены соответствующие полномочия. Следите за дальнейшими подробностями", — подчеркнул Фицпатрик.
Андрей Ермак также подтвердил, что имел разговор с Фицпатриком.
"Обсуждали вопросы движения к справедливому миру и Соглашение о минералах с США. Нам нужно экономическое партнерство, обеим нашим странам. Есть взаимопонимание, движемся к решению, которое должны принять лидеры наших государств", — отметил Ермак.
Напомним, 3 марта в Белом доме назвали условие для подписания соглашения о редкоземельных ископаемых.
В этот же день Дональд Трамп отреагировал на слова Зеленского о том, что до заключения мирного соглашения еще очень далеко.
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