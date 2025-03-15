Может состояться не в "бумажном" формате: как Киев предлагает заключить соглашение о редкоземельных ресурсах

Текст соглашения об украинских полезных ископаемых уже полностью доработан и не предусматривает никаких изменений: осталось только, чтобы Белый дом выбрал дату и время подписания.

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Соглашение о редкоземельных ресурсах Украины уже длительное время находится на слуху среди всего мира: ожидается, что уже в ближайшие дни или недели оно может быть подписано, поскольку Киев уже заявил о том, что документ полностью готов. Украинская переговорная сторона также заявляет о полной готовности к подписанию соглашения и сообщает о возможных форматах этого процесса. Детали озвучил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква во время эфира телемарафона 14 марта.

По его словам, для подписания соглашения может не понадобиться физическая встреча американской и украинской сторон.

"Существует формат подписания онлайн", — сообщил чиновник.

Он утверждает, что американская сторона получила информацию о таком формате подписания, и приняла ее. Однако согласия на вариант подписания соглашения о редкоземельных металлах онлайн пока что в Белом доме не давали.

Также Жовква добавил, что не исключается и привычный для таких дел вариант подписания документа — официальная встреча оффлайн. Именно ее отмечали представители Украины во время переговоров в Саудовской Аравии. По словам чиновника, для этого стороны могут встретиться как на территории Украины, так и в пределах других государств.

"Для этого можно встретиться на территории США или Украины, или третьей страны", — отметил он.

По словам Жовквы, Киев готов к реагированию на развитие событий "в быстром темпе".

Соглашение о полезных ископаемых уже готово к подписанию

14 марта стало известно о том, что соглашение об украинских редкоземельных ресурсах уже завершено и больше не требует внесения никаких изменений. Вице-премьер Ольга Стефанишина сообщила, что переговоры закрыты, а Киев готов к подписанию соглашения в любое время, однако это должен решить Вашингтон.

Перед этим 5 марта пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщала о том, что продолжаются дискуссии между чиновниками обеих стран относительно соглашения о редкоземельных металлах.

Также после этого 5 марта стало известно, что соглашение о полезных ископаемых может измениться из-за того, что Дональд Трамп хочет "лучших" условий.

Недавно Трамп заявлял, что Украина "задиралась" к России.