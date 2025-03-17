Давление США ничего не изменило: 50% украинцев против уступок "на земле", — КМИС (инфографика)

По результатам опроса, половина граждан настроена категорически. Даже если война продлится дольше из-за этого, люди против отказа от любых территорий.

Related video

Половина украинцев против территориальных уступок даже в условиях давления со стороны США. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного КМИС.

Опрос проходил с 14 февраля по 4 марта. У респондентов брали интервью по телефону, создав выборку из случайных номеров. Всего были проанализированы ответы 2029 человек, все они — совершеннолетние и на момент разговора проживали на территориях, подконтрольных Украине.

Несмотря на то, что опрос проводился на фоне новостей о давлении со стороны США, изменений исследователи не зафиксировали. Как и в декабре 2024 года, половина украинцев (50%) выступили против территориальных уступок независимо от обстоятельств. Граждане согласны даже на сценарий, если из-за этого война продлится дольше, не принимая отказ от земель.

Результаты опроса КМИС Фото: КМИС

На потерю некоторых территорий для скорейшего окончания войны согласны 39%, что также соответствует предыдущему показателю. Остальные (11%) не определились со своей позицией в этом вопросе.

В западных, центральных и южных регионах категорически против территориальных уступок выступили 50-51% жителей, а на схожих этот показатель составляет 42%. Однако доля тех, кто согласен на потерю земель, на востоке лишь незначительно выше — 42% против 36-40%.

Результаты опроса КМИС Фото: КМИС

"То есть различия во взглядах Востока незначительны и мы скорее можем говорить о близости взглядов жителей всех регионов Украины", — подчеркнули аналитики.

Подавляющее большинство целью России считает совершение геноцида или уничтожение украинской нации и государственности. При этом, среди тех, кто видит в стране-агрессоре экзистенциальную угрозу, больше респондентов выступили против уступок.

Результаты опроса КМИС Фото: КМИС

Из тех, кто считает целью РФ геноцид или уничтожение нации, против отказа от любых территорий выступили 57-58%. В группе же, которая не верит в стремление Кремля оккупировать больше земель, этот показатель составляет лишь 20%. Зато доля согласных на определенные уступки "на земле" растет с 28% до 78%.

Напомним, глава МИД Андрей Сибига заверил, что Украина во время любых мирных переговоров не согласится на ряд требований со стороны РФ. В том числе речь идет о признании оккупированных врагом территорий российскими.

Уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк рассказал, что Украина открыта к ослаблению санкций против РФ. Однако, по его словам, этот рычаг важно использовать "с умом".