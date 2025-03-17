Фундаментальные вещи: в МИД ответили, на какие уступки Украина не пойдет в переговорах с РФ

Глава МИД Андрей Сибига уверяет, что украинская сторона не будет уступать в принципиальных вопросах, которые были прописаны в "формуле мира".

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Во время любых возможных мирных переговоров с РФ Украина не согласится на признание оккупированных территорий российскими, ограничения в праве на участие в международных союзах, в частности Европейском Союзе или Североатлантическом альянсе (НАТО), и уменьшение обороноспособности и силы украинской армии. Об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сказал в интервью "РБК-Украина".

"Есть вещи фундаментальные, которые не обсуждаются, которые нельзя затрагивать", — ответил Сибига на вопрос о красных линиях в будущих переговорах.

Глава Министерства иностранных дел перечислил три вопроса, в которых украинская сторона не пойдет на уступки:

территориальная целостность и суверенитет, Украина никогда не признает оккупированные территории российскими;

выбор украинского народа относительно участия в международных союзах, в частности ЕС или НАТО, не имеет права ветировать ни одна страна;

обороноспособность Украины, сила украинской армии и военные возможности никоим образом не могут быть ограничены.

"Россия должна быть привлечена к ответственности. Это все элементы всеобъемлющего мира. И я напомню, они тоже были прописаны в нашей "формуле мира", они отражают те подходы, которые определяют нашу позицию на международной арене", — отметил министр иностранных дел.

По словам Андрея Сибиги, среди союзников находят поддержку принципиальные позиции: "ничего об Украине без Украины" и "ничего о Европе без Европы".

Напомним, 17 марта журналисты CNN сообщали, что президент США Дональд Трамп анонсировал разговор с президентом РФ Владимиром Путиным 18 марта и заявил, что "с обеих сторон" уже были обсуждены определенные вопросы, в частности территорий и электростанций, и "распределение определенных активов".

16 марта издание The Independent со ссылкой на высокопоставленные украинские источники писало, что Украина обозначила красные линии для возможного мирного соглашения с РФ. По словам инсайдеров, Украина не будет уступать никакие дополнительные территории, будет требовать возвращения похищенных детей и гражданских лиц, незаконно удерживаемых Россией, и предоставления международных гарантий безопасности.