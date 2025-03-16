Переговоры с агрессором: Украина обозначила красные линии для любого мирного соглашения с Путиным

Источники в Киеве отмечают, что мало кто верит в то, что Россия примет разумную сделку. А Путин будет затягивать переговоры.

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Украина обозначила ряд красных линий, пока США пытаются заключить соглашение о прекращении огня с Россией. И пока Дональд Трамп пытается оказать давление на российского президента Владимира Путина, который затягивает переговоры о прекращении огня, высокопоставленные чиновники в Киеве рассказали The Independent о сферах, в которых Киев не хочет вести переговоры

После трех лет полномасштабной войны мир ждет, найдет ли 30-дневный план, озвученный 11 марта президентом Украины Владимиром Зеленским, отклик в Кремле.

Высокопоставленные украинские источники, осведомленные о текущих переговорах, предупреждают, что мало кто верит в то, что Россия примет разумную сделку, добавляя: "Мы ожидаем еще одного трюка".

Несмотря на то, что Дональд Трамп в пятницу охарактеризовал переговоры с Россией как "хорошие и продуктивные", Путина обвинили в использовании тактики проволочек, поскольку он заявлял о "нюансах" и намекал, что Украине не будет разрешено перевооружаться, мобилизоваться или получать западную военную помощь во время перемирия.

Красные линии Украины в мирных переговорах с РФ

Но Украина, как предполагается, имеет четкую позицию по нескольким ключевым областям переговоров, если война должна прекратиться. Они включают:

Никакие дополнительные территории не будут уступаться, несмотря на желание Путина вернуть четыре украинских региона, частично оккупированных российскими военными с 2014 года.

Возвращение тысяч украинских детей, похищенных Россией

Возвращение тысяч гражданских лиц, незаконно удерживаемых Россией, которые не считаются военнопленными и поэтому не будут включены в обмен военнопленными.

Необходимость международных гарантий безопасности в случае нарушения Путиным соглашения о прекращении огня

"Мы действительно готовы заключить мир, но нам нужен длительный мир, а не кратковременное прекращение огня. Мы не хотим, чтобы наши дети сражались в этой битве", — сказал высокопоставленный источник, имя которого не может быть названо, поскольку ему не разрешено общаться со СМИ.

"Путин играет в игры. Мы сделали сильный ход — теперь его очередь. Мы доказали, что мы разумны; мы хотим мира — если Россия не согласится, весь мир увидит, что они лжецы", — отметили в Киеве.

Отмечается, что ключевой проблемой являются требования Путина, чтобы в любой сделке Украина полностью уступила Херсонскую, Запорожскую, Донецкую и Луганскую области, которые частично оккупированы российскими военными.

В течение нескольких месяцев после полномасштабного вторжения 2022 года Москва "аннексировала" эти регионы, проведя на оккупированных ими территориях референдумы, которые были широко расценены международным сообществом как незаконные и принудительные.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что на этой неделе в ходе переговоров с Украиной обсуждались территориальные уступки, а ранее заявлял, что Киеву следует ожидать отказа от земель.

Украинские официальные лица сообщили The Independent, что они смирились с тем, что нынешние линии фронта заморожены, и что Россия пока удерживает часть территории, пока действует режим прекращения огня, но уступка любой дополнительной территории станет красной чертой.

"Неразумно требовать полной передачи, например, Запорожья или Херсона — это звучит для нас как полная чушь", — отметили в Киеве.

Напомним, Владимир Зеленский убежден, что РФ будет пытаться затянуть переговоры, чтобы отсрочить соответствующие процессы. По словам главы государства, россияне говорят, что они выступают за прекращение огня, однако потом говорят "но", а "после "но", как говорится, дьявол в деталях".