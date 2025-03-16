Переговори з агресором: Україна позначила червоні лінії для будь-якої мирної угоди з Путіним

Джерела в Києві зазначають, що мало хто вірить у те, що Росія прийме розумну угоду. А Путін затягуватиме переговори.

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Україна позначила низку червоних ліній, поки США намагаються укласти угоду про припинення вогню з Росією. І поки Дональд Трамп намагається чинити тиск на російського президента Володимира Путіна, який затягує переговори про припинення вогню, високопосадовці в Києві розповіли The Independent про сфери, в яких Київ не хоче вести переговори

Після трьох років повномасштабної війни світ чекає, чи знайде 30-денний план, озвучений 11 березня президентом України Володимиром Зеленським, відгук у Кремлі.

Високопоставлені українські джерела, обізнані про поточні переговори, попереджають, що мало хто вірить у те, що Росія прийме розумну угоду, додаючи: "Ми очікуємо ще одного трюку".

Незважаючи на те, що Дональд Трамп у п'ятницю охарактеризував переговори з Росією як "хороші та продуктивні", Путіна звинуватили у використанні тактики зволікання, оскільки він заявляв про "нюанси" і натякав, що Україні не буде дозволено переозброюватися, мобілізуватися або отримувати західну військову допомогу під час перемир'я.

Червоні лінії України в мирних переговорах із РФ

Але Україна, як передбачається, має чітку позицію щодо кількох ключових сфер переговорів, якщо війна має припинитися. Вони включають:

Жодними додатковими територіями не поступатимуться, незважаючи на бажання Путіна повернути чотири українські регіони, частково окуповані російськими військовими з 2014 року.

Повернення тисяч українських дітей, викрадених Росією

Повернення тисяч цивільних осіб, незаконно утримуваних Росією, які не вважаються військовополоненими і тому не будуть включені в обмін військовополоненими.

Необхідність міжнародних гарантій безпеки в разі порушення Путіним угоди про припинення вогню

"Ми дійсно готові укласти мир, але нам потрібен тривалий мир, а не короткочасне припинення вогню. Ми не хочемо, щоб наші діти воювали в цій битві", — сказало високопоставлене джерело, ім'я якого не може бути названо, оскільки йому не дозволено спілкуватися зі ЗМІ.

"Путін грає в ігри. Ми зробили сильний хід — тепер його черга. Ми довели, що ми розумні; ми хочемо миру — якщо Росія не погодиться, весь світ побачить, що вони брехуни", — зазначили в Києві.

Зазначається, що ключовою проблемою є вимоги Путіна, щоб у будь-якій угоді Україна повністю поступилася Херсонською, Запорізькою, Донецькою та Луганською областями, які частково окуповані російськими військовими.

Протягом кількох місяців після повномасштабного вторгнення 2022 року Москва "анексувала" ці регіони, провівши на окупованих ними територіях референдуми, які були широко розцінені міжнародним співтовариством як незаконні та примусові.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що цього тижня під час переговорів з Україною обговорювали територіальні поступки, а раніше заявляв, що Києву слід очікувати відмови від земель.

Українські офіційні особи повідомили The Independent, що вони змирилися з тим, що нинішні лінії фронту заморожені, і що Росія поки що утримує частину території, поки діє режим припинення вогню, але поступка будь-якою додатковою територією стане червоною рискою.

"Нерозумно вимагати повної передачі, наприклад, Запоріжжя чи Херсона — це звучить для нас як повна нісенітниця", — зазначили в Києві.

Нагадаємо, Володимир Зеленський переконаний, що РФ намагатиметься затягнути переговори, щоб відтермінувати відповідні процеси. За словами глави держави, росіяни кажуть, що вони виступають за припинення вогню, однак потім кажуть "але", а "після "але", як то кажуть, диявол у деталях".