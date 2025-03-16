Переговорщики США могут встретиться с украинцами и россиянами уже на следующей неделе, — Уиткофф

Разногласия между Украиной и Россией уменьшились, заверил спецпредставитель президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф

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Уже на следующей неделе между американским президентом Дональдом Трампом и главой Кремля Владимиром Путиным может состояться телефонный разговор. Об этом в эфире CNN заявил спецпредставитель президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.

По его словам, президент РФ "принял философию Трампа" относительно прекращения войны в Украине.

"Я не хочу говорить за Путина, но думаю, что он принял философию Трампа. Президент Трамп хочет положить этому конец, думаю Путин также хочет завершения этого", — отметил Стив Уиткофф, добавив, что украинский лидер Владимир Зеленский так же стремится к окончанию боевых действий.

Также он сообщил, что глава Белого дома ожидает решения конфликта в течение нескольких недель.

По его словам, американские переговорные группы могут встретиться с украинцами и россиянами уже на следующей неделе. Разногласия между Украиной и Россией уменьшились, заверил спецпредставитель.

Кроме того, он рассказал, что он провел в разговоре с Путиным 4 часа и эта встреча "была положительной". В то же время, по его словам, продолжаются дискуссии относительно вероятного отказа от временно оккупированных территорий Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

"4 региона являются критически важными в наших дискуссиях. Мы говорим с Украиной, мы говорим с европейскими странами, как Франция, Великобритания, Норвегия, Финляндия. Мы говорим с россиянами об этих регионах", — рассказал Стив Уиткофф.

Напомним, 13 марта президент Зеленский заявил о том, что Путин готовит отказ Трампу по соглашению о прекращении огня.

Сам Путин тогда же сообщал о том, что готов к перемирию, однако его беспокоят некоторые "нюансы".