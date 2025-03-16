Переговорники США можуть зустрітися з українцями та росіянами вже наступного тижня, — Віткофф

Розбіжності між Україною та Росією зменшились, запевнив спецпредставник президента США на Близькому Сході Стів Віткофф

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Вже наступного тижня між американським президентом Дональдом Трампом та очільником Кремля Володимиром Путіним може відбутися телефонна розмова. Про це в ефірі CNN заявив спецпредставник президента США на Близькому Сході Стів Віткофф.

За його словами, президент РФ "прийняв філософію Трампа" щодо припинення війни в Україні.

"Я не хочу говорити за Путіна, але гадаю, що він прийняв філософію Трампа. Президент Трамп хоче покласти цьому край, гадаю Путін також хоче завершення цього", — зазначив Стів Віткофф, додавши, що український лідер Володимир Зеленський так само прагне закінчення бойових дій.

Також він повідомив, що глава Білого дому очікує вирішення конфлікту протягом кількох тижнів.

За його словами, американські переговорні групи можуть зустрітися з українцями та росіянами вже наступного тижня. Розбіжності між Україною та Росією зменшились, запевнив спецпредставник.

Окрім того він розповів, що він провів у розмові з Путіним 4 години і ця зустріч "була позитивною". Водночас, за його словами, тривають дискусії щодо ймовірної відмови від тимчасово окупованих територій Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

"4 регіони є критично важливими у наших дискусіях. Ми говоримо з Україною, ми говоримо з європейськими країнами, як Франція, Велика Британія, Норвегія, Фінляндія. Ми говоримо з росіянами про ці регіони", — розповів Стів Віткофф.

Нагадаємо, 13 березня президент Зеленський заявив про те, що Путін готує відмову Трампу щодо угоди про припинення вогню.

Сам Путін тоді ж повідомляв про те, що готовий до перемир'я, однак його турбують деякі "нюанси".