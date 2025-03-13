Путін заявив про перемир'я з "нюансами": в РНБО пояснили інформаційну стратегію РФ
Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко попереджає, що Москва буде висувати нездійсненні вимоги та звинувачувати Україну в порушеннях, як робила під час Мінських переговорів у 2022 році.
Заява президента РФ Володимира Путіна про перемир'я на 30 днів із "нюансами" є типовою для міжнародної політики Кремля, та надалі Росія намагатиметься висувати нездійсненні вимоги та звинувачувати Україну в порушенні умов, написав у своєму офіційному Telegram-каналі керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко.
За словами Андрія Коваленка, висловлення про готовність припинити вогонь, але з "нюансами", відображає типову поведінку Москви в міжнародній політиці.
Він наголосив, що російська інформаційна стратегія буде спрямована на звинувачення України в порушеннях, які чинитиме сама ж Росія, та висування нереалістичних вимог, як це було під час Мінських переговорів у 2022 році.
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"Це їх тактика є і буде — брехати та звинувачувати", — зазначив керівник Центру протидії дезінформації.
Перед тим Андрій Коваленко прокоментував слова радника президента РФ з питань зовнішньої політики Юрія Ушакова про те, що Кремль не зацікавлений у короткочасному 30-денному перемир'ї.
"Росія традиційно намагається викривити реальність і виставити себе "головним миротворцем". Саме так можна тлумачити слова Ушакова про незацікавленість в короткотривалому припиненні вогню на 30 днів", — зазначив начальник ЦПД РНБО.
Коваленко вбачає маніпуляції в заявах радника Путіна, який переконує, що Росія прагне "миру", але припинення вогню не є шляхом до нього.
"Маніпуляція, аби мати коридор можливостей продовжувати війну і продавлювати своє бачення", — сказав керівник ЦПД.
Заява РФ про перемир'я на 30 днів
Речниця МЗС РФ Марія Захарова 13 березня заявила, що російська сторона готується до обговорення 30-денного перемир'я з Вашингтоном, однак Кремль заперечує появу миротворців на лінії зіткнення. Радник президента РФ з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков заявив, що Москва зацікавлена у "довготривалому мирі", а не короткочасному припиненні вогню на 30 днів, а також вимагає відмови України від членства в НАТО і врахування вимог росіян.
Голова російського МЗС Сергій Лавров, коментуючи пропозицію щодо 30-денного перемир'я, заявив, що Україна та Європа завжди обманювали РФ.
Президент Росії Володимир Путін озвучив позицію щодо припинення вогню ввечері 13 березня під час брифінгу після зустріч із президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Він заявив, що завершення вогню стане можливим, якщо Росія досягне своїх цілей.
"Мені здається, для української сторони дуже добре було б досягти перемир'я хоча б на 30 діб. І ми за. Але є нюанси", — сказав російський диктатор.
Путін також заявив, що обговорить з американською стороною фактори, що ускладнюють припинення вогню: питання боїв у Курській області, тисячокілометрової лінії фронту, вірогідності переозброєння України під час перемир'я та контролю за режимом тиші.
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