Трамп "розбереться": Лавров відповів на пропозицію щодо 30-денного перемир'я в Україні

Голова російського МЗС Сергій Лавров заявив, що Україна і Європа обманювали РФ. У цьому контексті він згадав про Мінські угоди, після яких відбулося повномасштабне вторгнення і Кремль включив українські області до складу своїх територій.

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За результатами переговорів у Саудівській Аравії Україна погодилась на пропозицію США щодо 30-денного перемир’я. Однак Росію такий варіант не влаштовує. Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров 13 березня у коментарі RT пояснив, чого прагне країна-агресорка.

Коментуючи ідею перемир’я, ворожий чиновник згадав про Мінські угоди та переговори у Стамбулі. Він запевнив, що щоразу Росію обманювали. Зі слів Лаврова, Україна брехала за підтримки своїх європейських союзників.

"Нам потрібен стійкий, постійний мир, який спирається на усунення причин нинішньої ситуації в Україні", — заявив він.

Голова російського МЗС не став відкидати варіанту, що Україна і Європа хочуть тепер нібито "обвести навколо пальця" США. Однак він пригрозив, що в такому разі адміністрація Дональда Трампа "у всьому розбереться".

Нагадаємо, у Reuters з посиланням на російські джерела інформували, що Москва скептично ставиться до пропозиції Вашингтону. Зазначалось, що ідея перемир’я лише прикрасила відновлення військової допомоги Україні й може виявитись для Росії пасткою. Співрозмовники пояснювали, що президенту РФ Володимиру Путіну буде важко зупинити бої без конкретних гарантій чи обіцянок.

Пропозицію щодо 30-денного перемир’я вже прокоментували речниця МЗС РФ Марія Захарова та радник Путіна з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков. Топпосадовці дали зрозуміти, що Кремль категорично не згоден на припинення вогню і вимагає миру на своїх умовах.

У ЗМІ передали, що Росія вже презентувала список своїх вимог до мирної угоди США. Повідомляється, що вони схожі на ті, які раніше вже висувалися Москвою. Йти на поступки Кремль не готовий.