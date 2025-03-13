Москва передала США список вимог для завершення війни в Україні, — Reuters

Ці попередні умови включали відсутність членства Києва в НАТО, угоду про нерозміщення іноземних військ в Україні та міжнародне визнання заяви президента Володимира Путіна про те, що Крим і чотири області належать Росії.

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Росія представила США список вимог щодо угоди про припинення війни проти України та перезавантаження відносин з Вашингтоном. Про це повідомляє Reuters.

За словами джерел, російські та американські офіційні особи обговорювали умови під час особистих і віртуальних розмов протягом останніх трьох тижнів. Вони назвали умови Кремля широкими та схожими на вимоги, які він раніше висував Україні, США та НАТО.

Ці попередні умови включали відсутність членства Києва в НАТО, угоду про нерозміщення іноземних військ в Україні та міжнародне визнання заяви президента Володимира Путіна про те, що Крим і чотири області належать Росії.

Деякі американські посадовці, законодавці та експерти побоюються, що Путін використає перемир'я, щоб посилити, як вони кажуть, спробу розділити США, Україну та Європу та підірвати будь-які переговори.

Протягом останніх двох десятиліть Росія висувала подібні вимоги до США – вимоги, які обмежили б здатність Заходу створити сильнішу військову присутність у Європі та потенційно дозволили Путіну розширити свій вплив на континенті.

"Немає жодних ознак того, що росіяни готові піти на якісь поступки. Вимоги не змінилися. Я думаю, що вони насправді не зацікавлені в мирі чи значущому припиненні вогню", — сказала Анджела Стент, старший науковий співробітник Інституту Брукінгса,

Згідно з урядовими документами США, з якими ознайомилося Reuters, вимоги стосувалися заборони військових навчань США та інших сил НАТО на територіях нових членів альянсу та заборони на розміщення ракет середньої дальності США в Європі чи інших місцях у межах російської території.

Росіяни також прагнули заборонити військові навчання США чи НАТО зі Східної Європи на Кавказ і в Центральну Азію, свідчать документи.

"Це ті самі вимоги Росії, які висувалися з 1945 року", — сказала Корі Шейк, колишній чиновник Пентагону, який керує дослідженнями зовнішньої та оборонної політики в American Enterprise Institute.

Нагадаємо, що Велика Британія і Франція обговорюють завдання ударів по території Росії, якщо та порушить перемир’я.