Велика Британія і Франція обговорюють удари по Росії у разі порушення нею перемир'я, – AP

Деякі західні офіційні особи попередили, що мирний план складатиметься з кількох етапів, а згодом до коаліції може приєднатися більш широке коло країн.

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Велика Британія і Франція обговорюють завдання ударів по території Росії, якщо та порушить перемир’я. Про це пише видання AP.

Зазначається, що західні та українські офіційні особи під час зустрічі у Парижі заявили, що остаточного плану щодо військових варіантів ще немає. Сполучені Штати — наймогутніший у військовому відношенні член НАТО — не були запрошені на паризькі переговори, оскільки європейські країни хотіли показати, що вони здатні взяти на себе значну частину роботи із захисту України після того, як перемир’я набуде чинності.

"Оскільки Трамп, здається, заперечує ідею гарантій безпеки США, а інші американські офіційні особи заявили, що це буде виконуватися Європою, французько-британський план має на меті створити сили, оснащені достатньою військовою потужністю, щоб відмовити Росію від повторного нападу на Україну", — пише видання з посиланням на неназваного французького військового посадовця.

Французький військовий чиновник сказав, що сили можуть включати важке озброєння та запаси зброї, які можуть бути терміново доставлені протягом годин або днів для допомоги в обороні України.

Також йшлося про розміщення на території Україні миротворчого контингенту. За однією з версій, війська будуть розміщені подалі від лінії фронту на ключових об’єктах інфраструктури, таких як атомні електростанції, за підтримки західних повітряних і морських сил. Лінію фронту здебільшого контролюватимуть дистанційно за допомогою дронів та інших технологій. Повітряні сили, включно з військово-повітряними силами США, що базуються за межами України, можливо, у Польщі чи Румунії, будуть у резерві, щоб стримувати порушення та знову відкрити український повітряний простір для комерційних рейсів.

Деякі західні офіційні особи попередили, що мирний план складатиметься з кількох етапів, а згодом до коаліції може приєднатися більш широке коло країн. Першим кроком може стати заморожування війни на один місяць, як пропонують президент України Володимир Зеленський і європейські лідери.

Західний чиновник у Києві, пропонуючи іншу ідею, сказав, що вони можуть включити прямі та негайні удари по російських активах у разі порушення перемир'я.

Нагадаємо, що 6 березня повідомлялося, що Британія та Франція пропонують зупинку бойових дій в Україні на місяць. Воно включатиме заборону бойових дій у повітрі, на морі та з мораторієм на удари по енергоінфраструктурі.

Також повідомлялося, що один із наближених до Кремля інсайдерів каже, що Кремль може вимагати зупинки постачання військової допомоги Україні як одну з умов припинення вогн