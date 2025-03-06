Перемир'я в Україні на місяць: стало відомо, що пропонують Франція та Британія

План не передбачає зупинки наземних бойових дій. Ідея полягала в тому, щоб підвести до здорового діалогу між Вашингтоном і Києвом, підкресливши при цьому повідомлення США про те, що Росія є агресором, пише видання.

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Британія та Франція пропонують зупинку бойових дій в Україні на місяць. Воно включатиме заборону бойових дій у повітрі, на морі та з мораторієм на удари по енергоінфраструктурі. Про це пише Reuters.

Як пише видання, план не передбачає зупинки наземних бойових дій, пише видання.

Британія та Франція заявили, що США будуть потрібні для майбутніх гарантій.

"Ми плануємо скласти цей план за кілька днів, а не за тижні", — сказав один високопоставлений європейський дипломат.

Другий європейський дипломат сказав, що ідея полягала в тому, щоб підвести до здорового діалогу між Вашингтоном і Києвом, підкресливши при цьому повідомлення США про те, що Росія є агресором.

"Одним із варіантів є часткове одномісячне перемир’я, яке охоплюватиме атаки з повітря та моря, а також ті, що спрямовані на енергетичну інфраструктуру, але не наземні бої, і буде підтримане Францією, Великобританією та коаліцією інших бажаючих країн, кажуть дипломати", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 6 березня видання Politico повідомило, що команда Трампа веде таємні переговори з експрем’єркою Юлією Тимошенко й членами партії "Європейська солідарність" щодо швидких виборів в Україні.

У ЗМІ повідомили, що політики роздумують над проведенням швидких президентських виборів між припиненням вогню і підписанням мирної угоди.