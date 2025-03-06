Перемирие в Украине на месяц: стало известно, что предлагают Франция и Великобритания

План не предусматривает остановки наземных боевых действий. Идея заключалась в том, чтобы подвести к здоровому диалогу между Вашингтоном и Киевом, подчеркнув при этом сообщение США о том, что Россия является агрессором, пишет издание.

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Великобритания и Франция предлагают остановку боевых действий в Украине на месяц. Оно будет включать запрет боевых действий в воздухе, на море и с мораторием на удары по энергоинфраструктуре. Об этом пишет Reuters.

Как пишет издание, план не предусматривает остановки наземных боевых действий, пишет издание.

Великобритания и Франция заявили, что США потребуются для будущих гарантий.

"Мы планируем составить этот план за несколько дней, а не за недели", — сказал один высокопоставленный европейский дипломат.

Второй европейский дипломат сказал, что идея заключалась в том, чтобы подвести к здоровому диалогу между Вашингтоном и Киевом, подчеркнув при этом сообщение США о том, что Россия является агрессором.

"Одним из вариантов является частичное одномесячное перемирие, которое будет охватывать атаки с воздуха и моря, а также те, что направлены на энергетическую инфраструктуру, но не наземные бои, и будет поддержано Францией, Великобританией и коалицией других желающих стран, говорят дипломаты", — говорится в сообщении.

Напомним, что 6 марта издание Politico сообщило, что команда Трампа ведет тайные переговоры с экс-премьером Юлией Тимошенко и членами партии "Европейская солидарность" относительно быстрых выборов в Украине.

В СМИ сообщили, что политики раздумывают над проведением быстрых президентских выборов между прекращением огня и подписанием мирного соглашения.