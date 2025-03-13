Великобритания и Франция обсуждают удары по России в случае нарушения перемирия, — AP

Некоторые западные официальные лица предупредили, что мирный план будет состоять из нескольких этапов, а впоследствии к коалиции может присоединиться более широкий круг стран.

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Великобритания и Франция обсуждают нанесение ударов по территории России, если та нарушит перемирие. Об этом пишет издание AP.

Отмечается, что западные и украинские официальные лица во время встречи в Париже заявили, что окончательного плана по военным вариантам еще нет. Соединенные Штаты — самый мощный в военном отношении член НАТО — не были приглашены на парижские переговоры, поскольку европейские страны хотели показать, что они способны взять на себя значительную часть работы по защите Украины после того, как перемирие вступит в силу.

"Поскольку Трамп, кажется, отрицает идею гарантий безопасности США, а другие американские официальные лица заявили, что это будет выполняться Европой, французско-британский план имеет целью создать силы, оснащенные достаточной военной мощностью, чтобы отговорить Россию от повторного нападения на Украину", — пишет издание со ссылкой на неназванного французского военного чиновника.

Французский военный чиновник сказал, что силы могут включать тяжелое вооружение и запасы оружия, которые могут быть срочно доставлены в течение часов или дней для помощи в обороне Украины.

Также речь шла о размещении на территории Украины миротворческого контингента. По одной из версий, войска будут размещены подальше от линии фронта на ключевых объектах инфраструктуры, таких как атомные электростанции, при поддержке западных воздушных и морских сил. Линию фронта в основном будут контролировать дистанционно с помощью дронов и других технологий. Воздушные силы, включая военно-воздушные силы США, базирующиеся за пределами Украины, возможно, в Польше или Румынии, будут в резерве, чтобы сдерживать нарушения и снова открыть украинское воздушное пространство для коммерческих рейсов.

Некоторые западные официальные лица предупредили, что мирный план будет состоять из нескольких этапов, а со временем к коалиции может присоединиться более широкий круг стран. Первым шагом может стать замораживание войны на один месяц, как предлагают президент Украины Владимир Зеленский и европейские лидеры.

Западный чиновник в Киеве, предлагая другую идею, сказал, что они могут включить прямые и немедленные удары по российским активам в случае нарушения перемирия.

Напомним, что 6 марта сообщалось, что Великобритания и Франция предлагают остановку боевых действий в Украине на месяц. Оно будет включать запрет боевых действий в воздухе, на море и с мораторием на удары по энергоинфраструктуре.

Также сообщалось, что один из приближенных к Кремлю инсайдеров говорит, что Кремль может требовать остановки поставок военной помощи Украине как одно из условий прекращения огня