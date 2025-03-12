Путин может согласиться на 30-дневное перемирие, но будет затягивать переговоры, — Bloomberg

Один из приближенных к Кремлю инсайдеров говорит, что Кремль может требовать остановки поставок военной помощи Украине как одно из условий прекращения огня.

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Президент РФ Владимир Путин, вероятно, согласится на предложенное США перемирие на 30 дней, на которое дала согласие Украина во время переговоров в Саудовской Аравии 11 марта. Однако он может попытаться затянуть сроки согласования прекращения огня, чтобы убедиться, что в соглашение будут включены условия Кремля, пишет Bloomberg со ссылкой на собственные анонимные источники.

Инсайдеры, знакомые с мнением Кремля, рассказали журналистам, что российские и американские официальные лица не обсуждали конкретное соглашение, согласованное 11 марта между Украиной и США в Джидде, и Москва считает такие рамки неприемлемыми.

По словам журналистов, соглашение между Вашингтоном и Киевом создает для Путина дилемму, так как не учитывает требования, которые Россия выдвигала ранее для прекращения боевых действий. Один из приближенных к Кремлю людей сказал, что российская сторона может требовать прекращения поставок оружия в Украину как одно из условий перемирия.

"Путин не даст категорического "да" или категорического "нет". Даже в фантастической ситуации, когда Путин сделает какие-то жесты в сторону перемирия, оно все равно будет временным и с очень жесткими условиями", — отметила старший научный сотрудник Евразийского центра Carnegie Russia Татьяна Становая.

Также журналисты напомнили, что ранее РФ требовала от Украины нейтрального статуса и существенного сокращения вооруженных сил.

Отношение РФ к перемирию

Депутат Госдумы России Виктор Соболев 11 марта заявил, что РФ не пойдет на прекращение огня, чтобы не дать Украине перевооружиться. По его мнению, перемирие на 30 дней выгодно исключительно Украине, так как позволит нарастить боевой потенциал украинской армии.

Президент США Дональд Трамп после переговоров в Джидде 11 марта заявил, что переговорит с Путиным на этой неделе и не исключает контактов американской и российской стороны в течение ближайших нескольких дней.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 12 марта озвучил первую реакцию Кремля на перемирие. Он сказал, что Москва должна получить официальные предложения от Вашингтона, а запроса на разговор президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным еще не было.

Информационное агентство Reuters со ссылкой на российские источники 12 марта писало, что Путину "трудно" будет согласиться на перемирие, потому что предложение не учитывает требования Кремля и "выглядит как ловушка".