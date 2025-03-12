Путін може погодитися на 30-денне перемир'я, але буде затягувати переговори, — Bloomberg

Один із наближених до Кремля інсайдерів каже, що Кремль може вимагати зупинки постачання військової допомоги Україні як одну з умов припинення вогню.

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Президент РФ Володимир Путін, імовірно, погодиться на запропоноване США перемирʼя на 30 днів, на яке дала згоду Україна під час переговорів у Саудівській Аравії 11 березня. Однак він може спробувати затягнути терміни погодження припинення вогню, щоб переконатися, що до угоди будуть включені умови Кремля, пише Bloomberg із посиланням на власні анонімні джерела.

Інсайдери, знайомі з думкою Кремля, розповіли журналістам, що російські та американські офіційні особи не обговорювали конкретну угоду, погоджену 11 березня між Україною та США у Джидді, і Москва вважає такі рамки неприйнятними.

За словами журналістів, угода між Вашингтоном і Києвом створює для Путіна дилему, бо не враховує вимоги, які Росія висувала раніше для припинення бойових дій. Один із наближених до Кремля людей сказав, що російська сторона може вимагати припинення постачання зброї в України як одну з умов перемир'я.

"Путін не дасть категоричного "так" або категоричного "ні". Навіть у фантастичній ситуації, коли Путін зробить якісь жести в бік перемир’я, воно все одно буде тимчасовим і з дуже жорсткими умовами", — зазначила старший науковий співробітник Євразійського центру Carnegie Russia Тетяна Станова.

Також журналісти нагадали, що раніше РФ вимагала від України нейтрального статусу та суттєвого скорочення збройних сил.

Ставлення РФ до перемир'я

Депутат Держдуми Росії Віктор Соболєв 11 березня заявив, що РФ не піде на припинення вогню, щоб не дати Україні переозброїтися. На його думку, перемир'я на 30 днів вигідне виключно Україні, бо дозволить наростити бойовий потенціал української армії.

Президент США Дональд Трамп після перемовин у Джидді 11 березня заявив, що переговорить із Путіним цього тижня та не виключає контактів американської та російської сторони протягом найближчих кількох днів.

Речник президента РФ Дмитро Пєсков 12 березня озвучив першу реакцію Кремля на перемир'я. Він сказав, що Москва повинна отримати офіційні пропозиції від Вашингтона, а запиту на розмову президента США Дональда Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним іще не було.

Інформаційне агентство Reuters із посиланням на російські джерела 12 березня писало, що Путіну "важко" буде погодитись на перемир'я, бо пропозиція не враховує вимоги Кремля та "виглядає як пастка".