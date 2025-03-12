"Не забігайте вперед": Пєсков озвучив першу реакцію Кремля на перемир'я

Вашингтон не робив запит в Москву для розмови президента Дональда Трампа з президентом РФ Володимиром Путіним, заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

Related video

Речник президента Російської Федерації Дмитро Пєсков пояснив, що не варто очікувати швидкої реакції Кремля на готовність України до 30-денного перемир'я. Спершу Москва повинна отримати офіційні пропозиції Вашингтона, а тоді буде рішення. Крім того, посадовець спростував майбутню телефонну розмову між російським та американським президентами. Про заяви Пєскова розповіло росЗМІ ТАСС.

Пєсков відповів на питання російських журналістів близько 11 год. 12 березня. З його слів, в Кремлі почули вчорашні слова представників Білого дому про результати спілкування з українцями. Тепер цю інформацію "по різних каналах" американці повинні передати у Москву. Посадовець наголосив: поки в Кремлі очікують на цю інформацію, то не варто поспішати з питаннями, бо відповідей не буде.

"Ви забігаєте трохи вперед. Ми не хочемо цього робити. Також у нас заплановані у ці дні контакти з американцями, під час яких ми розраховуємо вже на повноту інформації", — сказав Пєсков.

Крім питання перемир'я, речник Кремля торкнувся ще низки тем, пов'язаних з Україною та США. Зокрема, повторив тезу Путіна про готовність співпрацювати з американцями щодо рідкісноземельних металів. Також він пояснив, що не надходило запитів з Білого дому щодо телефонних розмов президентів. Втім, якщо запит з'явиться, то розмову негайно організують, запевнив Пєсков.

Мирні переговори - заява Пєскова щодо перемир'я 12 березня Фото: Скриншот

30-денне перемирʼя — що сталось в Саудівській Аравії

Зазначимо, 11 березня у Джидді відбулась зустріч делегацій України та США щодо умов перемир'я та контурів угоди про завершення війни. Спілкування тривало близько восьми годин, а після завершення посадовці вийшли на спільну пресконференцію. З'ясувалось, що українська сторона погодилась на 30-денне припинення вогню, яке включає тишу на суші, воді та в повітрі. Перемир'я почнеться у випадку, коли з ним погодиться РФ, але офіційної відповіді "так" чи "ні" від Кремля ще не було.

Представники Білого дому, держсекретар Марко Рубіо та радник з нацбезпеки Майкл Волц відзначили готовність України до миру, пролунало на пресконференції. Після цього Волц повідомив, що США відновлюють надсилання Україні зброї та розвідувальних даних.

Нагадуємо, 12 березня компанія Maxar заявила, що Білий дім дозволив надавати українцям фото з супутника. Крім того, з'явився допис начальниці Нацрозвідки США, який стосувався надання розвідувальних даних.