Перемовини про мир України та США: 5 поступок, на які підуть сторони у Саудівській Аравії

11 березня в Саудівській Аравії пройде зустріч делегацій України та США щодо мирного врегулювання російсько-української війни. Чи можливе часткове перемир'я, чи може Україна ще використовувати "Курський фактор" у перемовинах, та чи можлива зустріч з росіянами — відповіді на ці запитання Фокусу дав політолог Ігор Чаленко.

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Сполучені Штати планують використати заплановану на 11 березня зустріч з українською делегацією в Саудівській Аравії для оцінки готовності Києва до "можливих матеріальних поступок на користь Росії заради припинення війни", — повідомляє з посиланням одразу на двох американських чиновників Reuters. Своєю чергою The Financial Times акцентує на тому, що під час переговорів Київ спробує переконати Вашингтон відновити надання розвідувальної та військової підтримки.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі спадкоємним принцом і прем'єр-міністром Королівства Саудівська Аравія Мохаммедом бін Салманом Аль Саудом у Джидді 11 березня

Неназвані джерела FT, говорячи про підготовку до перемовин у Джидді, зауважили, що Україна задля досягнення окресленої мети хоче запропонувати часткове припинення вогню — зокрема, далекобійних ударів по РФ та бойових дій у Чорному морі.

Наскільки реалістичною в плані практичної реалізації є відповідна формула Банкової, поцікавився Фокус у політолога, голови Центру аналізу та стратегій (ЦАС) Ігоря Чаленка.

За інформацією The Financial Times, Україна для відновлення американської військової допомоги хоче запропонувати часткове припинення вогню. Чи реалістичним є такого роду "бартер"?

Під час нещодавнього виступу на спеціальному засіданні Європейської ради у Брюсселі Зеленський вперше публічно озвучив ідею про так зване обмежене перемир’я. На мою думку, це була наочна фіксація нашої незмінної позиції щодо якнайшвидшого завершення війни. Водночас маємо розуміти, що тривалість війни жодним чином не визначається Україною, а залежить від безпосередніх дій агресора. Очевидно, що позиція України щодо обмеженого перемир’я вже має підтримку європейських країн, зокрема Франції, президент якої Емманюель Макрон оголошував нещодавно подібні параметри обмеженого перемир’я.

Тому, на мою думку, це є цілком реалістичним шляхом для поступового призупинення активності на фронті. Втім зараз, коли на нас продовжується наступ практично по всій активній лінії фронту, Україна знаходиться в режимі стратегічної оборони. Але питання того ж таки обмеженого перемир’я з одного боку дає РФ можливість продемонструвати реальну готовність до завершення війни, з іншого — для США за допомогою технічних засобів (РЛС, супутникового моніторингу, важких розвідувальних дронів) фіксувати порушення режиму припинення вогню з обох сторін. Це надзвичайно важливо, адже коли йдеться про повне припинення вогню, проконтролювати все в межах 1300 км лінії фронту об’єктивно неможливо. А ось коли йдеться про небо, море, енергетичну інфраструктуру і обмін військовополоненими, то, звичайно, з точки зору контролю за виконанням/порушенням зобов’язань, все виглядає значно краще.

Американська сторона зрештою пристане на українську формулу часткового перемир’я?

Я думаю, що американці все ж таки будуть вимагати зупинення всього й одразу і це безпосередньо пов’язано з поширеними чутками про бажання Трампа добитися миру до Великодня. Водночас Київ, вважаю, наполягатиме на обмеженому перемир’ї, яке зрештою не вдарить по нашій обороноздатності. І в цьому сенсі дуже добре, що до складу нашої делегації включено одразу дві особи, які відповідають безпосередньо за оборону — Рустема Умєрова та Павла Палісу (полковник ЗСУ, заступник керівника Офісу президента – ред.). Гадаю, вони аргументовано і комплексно покажуть нашим американським партнерам усі ризики, які можуть виникнути в межах всеосяжного і повномасштабного зупинення вогню.

Прем'єр-міністр Королівства Саудівська Аравія Мохаммед бін Салман Аль Сауд вітає українську делегацію

Як ви вважаєте, чи окреслюватиме на перемовинах у Саудівській Аравії українська делегація чіткі "червоні лінії", на перетин яких в межах перемир’я Київ не піде за жодних обставин?

Наше завдання насправді надзвичайно складне, адже з одного боку маємо продемонструвати прихильність політичній волі американців щодо якнайшвидшого припинення війни, а з іншого — дійсно чітко окреслити наші національні інтереси. Зважаючи на це, думаю, існують великі ризики, що за зачиненими дверима ми можемо повторити полеміку на кшталт тієї, яку весь світ нещодавно спостерігав в Овальному кабінеті. Тому тут дійсно завдання дуже складне, адже зрозуміло, що яким би не був склад американської делегації всі її учасники діятимуть у дусі трампізму, тобто того культу особи, який вибудовується у США і не відходитимуть від параметрів, які озвучує безпосередньо Трамп. Втім, досить хорошим сигналом є коментар самого Трампа, озвучений на борту Air Force One про те, що питання відновлення надання Україні розвідданих майже вирішено. Ось це "майже" і є тим самим пряником перед перемовинами української та американської делегацій у Саудівській Аравії.

В межах переговорів у Джидді так чи інакше буде фігурувати Курська операція? Чи існує ризик, що американці, які раніше провели переговори з росіянами, наполягатимуть, щоб Україна в межах перемир’я вивела війська?

Не виключаю цього, але тут питання полягає в тому, що ми можемо, спираючись на оперативну військову обстановку, витиснути станом на зараз із Курської операції загалом. Цілком зрозуміло, що нам хотілося б мати певний дипломатичний зиск від героїзму Сил оборони України, проявлений в межах Курської операції. Тим часом ситуація, яка склалася там зараз, є кумулятивним наслідком зокрема припинення надання нам з боку США розвідданих, що унеможливило використання, наприклад, HIMARS Storm Shedow, F-16, які підтримували перебування нашого угрупування в Курській області. Так, Україна робить все, аби карта Курщини під час перемовин зіграла в питаннях територіального штибу — повернення натомість ЗАЕС чи вихід росіян з Харківської області. Однак через дії американців щодо припинення допомоги, ми зараз, на превеликий жаль, втрачаємо цей козир.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі спадкоємним принцом і прем'єр-міністром Королівства Саудівська Аравія Мохаммедом бін Салманом Аль Саудом у Джидді

Чи може зустріч у Джидді пролити світло в тунель безпосередніх перемовних контактів Києва та Москви?

Відверто кажучи, я не надто здивуюся, якщо і під час нинішніх переговорів української та американської делегацій у Саудівській Аравії десь поряд "намалюється" частина російської делегації, яка нещодавно зустрічалася з американцями в Ер-Ріяді. Тобто там можуть бути різноманітні сюрпризи… До речі, те, що речник нашого МЗС пан Тихий заявив, що, мовляв, не володіє інформацією щодо присутності російської делегації у Джидді, наводить на певні думки. Ну, а з огляду на те, що американці роблять все для того, щоб прямий контакт України та РФ відбувся якомога швидше, не виключаю кулуарні домовленості в Джидді 11 березня. Знаєте, якби у складі американської делегації ми побачили б не Віткоффа, а Келлога, було б зрозуміло, що йдеться виключно про двосторонній діалог між Києвом та Вашингтоном. Але коли ми бачимо Рубіо, Волца і того ж Віткоффа, це означає, що десь з кущів, можливо, таки стирчатимуть вуха того ж Ушакова чи Дмитрієва.