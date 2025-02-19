Трьохетапний мирний план від США та Росії: чому і Трамп і Путін хочуть вивести Зеленського з гри

В Саудівській Аравії відбулися перші від початку повномасштабної війни офіційні переговори американської та російської делегацій, в ході яких піднімалося питання мирного врегулювання. Який мир США та Росія можуть запропонувати Україні, з’ясовував Фокус.

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Переговори представників США та РФ розпочалися в Ер-Ріяді ранком у вівторок, 18 лютого. Між тим, ще напередодні до столиці Саудівської Аравії прилетіли міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, помічник Путіна з міжнародних справ Юрій Ушаков, а також очільник фонду прямих інвестицій РФ Кирило Дмитрієв. Американську ж сторону представляв держсекретар США Марко Рубіо, радник Трампа з питань нацбезпеки Майк Волтц, спецпосланець з питань Близького Сходу Стів Віткофф, а також очільник ЦРУ Джон Реткліфф.

Державний секретар США Марко Рубіо, радник США з національної безпеки Майк Волтц і представник США на Близькому Сході Стів Віткофф у палаці Дірія в Ер-Ріяді Фото: Getty Images Державний секретар США Марко Рубіо, радник США з національної безпеки Майк Волтц і представник США на Близькому Сході Стів Віткофф у палаці Дірія в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія Фото: Getty Images

Які перемовні підсумки підвели у Вашингтоні та Москві

"Ми просто домовилися, що надалі враховуватимемо інтереси один одного. Але водночас і просуватимемо двосторонні відносини, оскільки в цьому зацікавлені і Москва, і Вашингтон", — заявив помічник очільника Кремля Ушаков, назвавши переговори успішними. За його словами, делегації обговорили, зокрема, й "напрацювання умов" для очної зустрічі Путіна та Дональда Трампа, а також "українське питання".

Тим часом голова фонду прямих інвестицій РФ Кирило Дмитрієв заявив, що представники США та Росії спілкувалися "на рівних" і з повагою один до одного. Він додав, що американська делегація "дуже здивувалася, дізнавшись, що втрати американського бізнесу після виходу з російського ринку оцінюються у $300 млрд".

Російська делегація на чолі з Сергієм Лавровим прибула до Ер-Ріяда для зустрічі з американськими посадовцями Фото: Getty Images

В той же час у Держдепартаменті США зазначили, що Марко Рубіо та Сергій Лавров на переговорах в Ер-Ріяді домовилися створити механізм консультацій для усунення "подразників" у відносинах США та РФ, а також сформувати команди на високому рівні для початку роботи щодо "якнайшвидшого врегулювання російсько-українського конфлікту". Американська сторона назвала зустріч у Ер-Ріяді "важливим кроком вперед" для завершення війни, але наголосила, що цього недостатньо для встановлення миру.

"Президент Трамп хоче зупинити вбивства і він є єдиним лідером у світі, який може переконати Україну та Росію погодитися на це", — заявила за підсумками перемовин у Ер-Ріяді речниця Держдепу Теммі Брюс. Водночас, акцентувала вона, одного телефонного дзвінка (вочевидь, мається на увазі нещодавня розмова Трампа з Путіним – ред.), за яким слідує одна зустріч, недостатньо для встановлення тривалого миру, "а отже, це лише початок процесу".

Яку ключову умову успіху врегулювання бачать у США та РФ

Тим часом журналістка Fox News Джекі Хайнріх, посилаючись на численні іноземні дипломатичні джерела, повідомила, що представники США та Росії у Ер-Ріяді обговорювали трьох етапний мирний план, який передбачає припинення вогню, вибори в Україні, а лише потім підписання остаточної мирної угоди. При цьому, вона акцентувала, що Вашингтон та Москва вважають проведення президентських виборів в Україні ключовою умовою успіху процесу врегулювання, оскільки вважають, що будь-який кандидат, крім чинного президента Зеленського, "буде більш гнучким і готовим до переговорів та поступок".

Коментуючи Фокусу, зокрема й цю інформацію політолог Тарас Загородний констатував: "Нехай собі розмовляють про вибори і про що завгодно. Наше ключове завдання полягає в тому, щоб продовжувати бити по території Росії. Саме це – найкраща та найефективніша демонстрація того, що вони можуть обговорювати свої плани хоч цілодобово, але без України нічого остаточно не вирішиться. А позиція України, яку озвучив Зеленський, чітка та зрозуміла і полягає в тому, що без надійних гарантій безпеки ніякої мирної угоди не буде. Тому, нехай нам не компостують мізки з якимись виборами. Нашу суб’єктність визначає наш ВПК, наша зброя і удари по території РФ, більше нічого".

Підкресливши, що анонсована раніше зустріч Трампа з Путіним наприкінці лютого не відбудеться, експерт констатував, що сторони в Саудівській Аравії насправді "ні про що не домовилися, хай би як не надували щоки".

Чому Трамп і Путін однаково хочуть вивести Зеленського з гри

Принагідно нагадавши, що про необхідність проведення виборів раніше заявляв і спецпредставник президента США по Україні та Росії Кіт Келлог, політолог Петро Олещук у розмові з Фокусом зазначив наступне: "Очевидно, Зеленський справді стоїть на заваді домовленостей між США та РФ. З одного боку, він неприємний для Путіна, оскільки нагадує йому про достатньо дошкульні поразки і образи. З іншої сторони, і для Трампа Зеленський, мабуть, не дуже зручний, тому що він постійно говорить про російський тероризм, масові злочини РФ, тощо. Крім того, Зеленський відмовився підписувати абсолютно дурнуватий проект по українським надрам, чим явно роздратував Трампа".

Трамп і Путін однаково хочуть вивести Зеленського з гри Фото: Getty Images

Висловивши переконання у тому, що Володимир Зеленський — не зовсім зручний кандидат як для Трампа, так і для Путіна, експерт резюмував: "Вочевидь, в Білому домі і Кремлі вважають, що інший політик, який може замінити Зеленського на президентській посаді, буде більш зговірливий і підпише все, що йому скажуть, а відтак, не стоятиме на заваді великому американсько-російському перезавантаженню. Але слід зважати на те, що офіційно США та РФ за підсумками переговорів в Ер-Ріяді про вибори не обмовилися й словом. Натомість Марк Рубіо заявив, що, мовляв, переговорна дорога буде довгою, але росіянам поки що і цього достатньо, оскільки вони стрімко прорвали дипломатичну ізоляцію від Заходу і наразі є повноцінним партнером Сполучених Штатів, про що ще вчора навіть мріяти не могли".

Чи дійсно Трамп хоче бачити посередником тільки себе

Політолог Олег Лісний, аналізуючи зустріч у Ер-Ріяді американської та російської делегацій, у розмові з Фокусом зауважує наступне: "Для мене незрозуміло, чому цю зустріч чимало ЗМІ подали під соусом зради-зрадоньки. Приміром, мені щойно телефонували поляки і запитували, все, мовляв, кінець, оскільки про Україну говорять без України. Для мене це було дивно, тому що це був, підкреслюю, технічний контакт, учасники якого готують зустріч президентів США та РФ. І, зважаючи на психотип Трампа, на технічній зустрічі та й взагалі — будь-де, де його не має фізично, апріорі не може відбутися нічого карколомного, проривного або історичного".

Експерт: "Позиція України, яку озвучив Зеленський, чітка та зрозуміла і полягає в тому, що без надійних гарантій безпеки ніякої мирної угоди не буде"

Експерт вважає, що станом на зараз Дональд Трамп категорично не хоче бачити за столом мирних переговорів ніяких посередників, окрім себе самого. "Трамп вималював для себе чітку картину, де є Україна, Росія і він, як посередник, який в результаті отримає Нобелівську премію миру. Велике питання, чи вдасться йому це зробити, але наразі ні Європу, ні Китай він не хоче сюди допускати. Єдиний момент, який дещо насторожує, полягає в тому, що Зеленського про цю зустріч заздалегідь не попередили. І в цьому сенсі вагу мають слова президента України про те, що усі зустрічі, які відбуваються без нас або за нашою спиною є нікчемними. Нікчемними, з точки зору того, що ми не маємо виконувати те, про що домовилися дві сторони, про що б вони не говорили — припинення вогню, вибори, тощо", — наголошує Олег Лісний.

На переконання експерта, наразі в жодному разі не слід посипати голову попелом, вважаючи, що за Україну все вже вирішили без неї. Такий підхід політолог вважає щонайменше передчасним, оскільки офіційний Київ за останній період неодноразово продемонстрував, що може говорити чітке і тверде "Ні", в тому числі Сполученим Штатам.