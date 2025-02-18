Україну забули: у Парижі Європа думала про порятунок, у Саудівській Аравії Трамп — як обдурити всіх

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Макрон, переговори та все інше

Екстрений саміт у Франції, де так багато говорили про Україну, насправді був не про нас, а про те, як ЄС (найвпливовіші країни ЄС) будуть співіснувати зі США. Ми не є центром цього обговорення — ми вагомий елемент обговорення.

1. У Франції не ухвалювали жодних рішень, бо їх просто не існує. Європа розуміє: Трамп їм пропонує угоду:

відрив від КНР;

перенесення частини технологій в США;

різке збільшення видатків на безпеку (Україна проходить по цій статті);

Трамп залишить Росію як пугало, але потім, залишить частину своїх військ в Європі та не розвалить НАТО. Простіше кажучи: невихід з НАТО — це його пряник.

Що з цим робити, ЄС не має чіткої відповіді. Я вважаю, що в відносно короткій перспективі по більшості пунктів вони погодяться на умови Трампа.

Але про що ми повинні памʼятати: українське питання може бути виставлене на торги. Зараз європейцям вигідно мати нас в периметрі своєї безпеки. Так, я думаю, буде й надалі, але ми, повторюся — елемент їхньої торгівлі зі США, а не єдине, хоч і важливе питання.

2. Переговори Росія–США в Ер-Ріяді — це натяк росіянам: ви можете бути включені в певні світові ігри, починаючи від вирішення питання Ірану (в широкому сенсі — від, власне, Ірану до хуситів) до більш глобальних питань в Африці. Водночас вже зараз зрозуміло, що Трампу потрібна:

слабка Росія, яка продовжує лякати Європу;

Росія, яка втратить повністю енергетичний ринок ЄС і, схоже, може втратити велику долю нафтового ринку Індії й, можливо, навіть Китаю.

Росія, яка зменшить свої апетити в КНДР;

пряником, повторюся, стане символічне включення в певні світові процеси та статус "Європа нас боїться".

3. Стартові переговорні умови України є не найкращими, бо в пакеті безпекових та територіальних питань, як рівне, стоїть виборче питання (хто братиме участь у виборах і за якими правилами ітимуть вибори). Плюс, на старті ми маємо не найкращі стосунки з командою Трампа. Я неодноразово говорив про те, що наші переговори мають будуватися навколо червоних ліній:

ми не можемо погодитися на нейтральний статус (йдеться не про НАТО, в яке нас ніхто не бере, а про інші можливі воєнно-політичні союзи);

ми не можемо погодитися на різке зменшення максимальної чисельності ЗСУ;

ми не можемо погодитися на скорочення нашого ВПК;

ми повинні мати підписаний план на 5-7 років про постачання нам певної номенклатури озброєння;

ми не визнаємо анексовані території російськими.

Все інше, і особливо миротворці — це антураж. А щодо заяв Лаврова і Небензі про те, що ми маємо вийти з Херсона і Запоріжжя — не рефлексуйте. Цього не буде. Що точно буде, так це, з огляду на нашу слабку переговорну позицію зараз, росіяни спробують зірвати перший раунд переговорів нашими руками. Це головна загроза нинішніх переговорів.

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