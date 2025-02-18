Украину забыли: в Париже Европа думала о спасении, в Саудовской Аравии Трамп — как обмануть всех

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Макрон, переговоры и все остальное

Экстренный саммит во Франции, где так много говорили об Украине, на самом деле был не о нас, а о том, как ЕС (самые влиятельные страны ЕС) будут сосуществовать с США. Мы не являемся центром этого обсуждения — мы весомый элемент обсуждения.

1. Во Франции не принимали никаких решений, потому что их просто не существует. Европа понимает: Трамп им предлагает сделку:

отрыв от КНР;

перенос части технологий в США;

резкое увеличение расходов на безопасность (Украина проходит по этой статье);

Трамп оставит Россию как пугало, но потом оставит часть своих войск в Европе и не развалит НАТО. Проще говоря: невыход из НАТО — это его пряник.

Что с этим делать, ЕС не имеет четкого ответа. Я считаю, что в относительно короткой перспективе по большинству пунктов они согласятся на условия Трампа.

Но о чем мы должны помнить: украинский вопрос может быть выставлен на торги. Сейчас европейцам выгодно иметь нас в периметре своей безопасности. Так, я думаю, будет и дальше, но мы, повторюсь — элемент их торговли с США, а не единственный, хоть и важный вопрос.

2. Переговоры Россия–США в Эр-Рияде — это намек россиянам: вы можете быть включены в определенные мировые игры, начиная от решения вопроса Ирана (в широком смысле — от, собственно, Ирана до хуситов) до более глобальных вопросов в Африке. В то же время уже сейчас понятно, что Трампу нужна:

слабая Россия, которая продолжает пугать Европу;

Россия, которая потеряет полностью энергетический рынок ЕС и, похоже, может потерять большую долю нефтяного рынка Индии и, возможно, даже Китая.

Россия, которая уменьшит свои аппетиты в КНДР;

пряником, повторюсь, станет символическое включение в определенные мировые процессы и статус "Европа нас боится".

3. Стартовые переговорные условия Украины являются не лучшими, потому что в пакете безопасности и территориальных вопросов, как равный, стоит избирательный вопрос (кто будет принимать участие в выборах и по каким правилам будут идти выборы). Плюс, на старте мы имеем не лучшие отношения с командой Трампа. Я неоднократно говорил о том, что наши переговоры должны строиться вокруг красных линий:

мы не можем согласиться на нейтральный статус (речь не о НАТО, в которое нас никто не берет, а о других возможных военно-политических союзах);

мы не можем согласиться на резкое уменьшение максимальной численности ВСУ;

мы не можем согласиться на сокращение нашего ВПК;

мы должны иметь подписанный план на 5–7 лет о поставках нам определенной номенклатуры вооружения;

мы не признаем аннексированные территории российскими.

Все остальное, и особенно миротворцы — это антураж. А относительно заявлений Лаврова и Небензи о том, что мы должны выйти из Херсона и Запорожья — не рефлексируйте. Этого не будет. Что точно будет, так это, исходя из нашей слабой переговорной позиции сейчас, россияне попытаются срывать первый раунд переговоров нашими руками. Это главная угроза нынешних переговоров.

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