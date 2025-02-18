Капитуляция отменяется: почему Трамп и Путин не смогут обойтись без Украины и Европы
Многие боятся, что в Саудовской Аравии США и Россия оформят капитуляцию Украины — но этого не случится, уверяет блогер Иван Яковина. Отказ Зеленского подписывать договор по использованию недр показал, что Трамп ничего не может сделать, если не срабатывает его тактика грубого давления
Трамп уверен, что сможет по-быстрому порешать все с Россией без Украины и ЕС, и еще до Пасхи заключить перемирие.
В этой связи некоторые сейчас переживают насчет того, что трамповская версия перемирия на деле окажется капитуляцией Украины и, как следствие — победой РФ и гибелью нынешнего мирового порядка.
Исключать, конечно, ничего нельзя, но я все же не думаю, что такое может случиться.
Договоренность Трампа с Путиным не может быть неприемлемой для Украины. То есть она НЕ должна предполагать:
- сдачи России украинских территорий без боя;
- признания российского суверенитета над оккупированными территориями;
- ослабления ВСУ;
- установления в Киеве пророссийской власти;
- отказа от существенных материальных (не на бумаге) гарантий безопасности Украине.
Если хотя бы один их этих пунктов останется в финальном соглашении, Украина его просто не подпишет, поскольку это будет означать подпись под приговором своему государству.
Американцы вероятно, будут угрожать прекращением военной и финансовой помощи. Но это угроза не сработает, так как оккупация и гибель государства страшнее.
К тому же:
- во-первых, США едва ли прекратят помощь, так как Трамп из чистого эгоизма не захочет войти в историю как президент США, у которого Путин отобрал Украину. Он не любит проигрывать;
- во-вторых, Европа явно намеревается срочно и резко усилить свою поддержку Украины и занять более проактивную позицию в этой схватке. Играть существенно более важную роль.
По факту, президент США, при всех его громких заявлениях и угрозах, в реальности не обладает мощными рычагами давления на Киев. (Парадоксальным образом, когда Байден был президентом, у Трампа было больше возможностей нагадить Украине, чем сейчас. Тогда он легко и непринужденно мешал с говном политику политического оппонента. Сейчас же придется мешать свою, что не так весело и приятно).
Но и это еще не все. Трамп и Путин никак не смогут договориться о долгосрочном урегулировании без участия и согласия Европы. Объяснение простое: ключевой элемент любого соглашения — обеспечение и поддержание гарантий безопасности — по настоянию самих американцев подразумевает серьезное европейское участие, вплоть до отправки войск.
Таким образом получается, что как бы Трампу и Путину ни хотелось показать себя крутыми парнями, которые могут сами порешать все проблемы и обо всем договориться, в реальности без согласия и участия Украины, Великобритании и ЕС они ничего не могут (и не смогут) сделать.
Из-за всего вышеперечисленного, те, кто обещает договориться и все устроить (а сейчас это США и РФ), оказываются в очень уязвимом для давления извне состоянии.
Европа и Украина не только могут, но и должны сорвать их договоренности — чтобы сбить с них спесь, унизить и заставить выполнить свои (европейские и украинские) требования.
Провернуть такой финт сейчас вполне реально. Наглядной иллюстрацией этого тезиса является история с отказом Зеленского подписывать соглашение о передаче половины полезных ископаемых американцам.
Трамписты были уверены, что Украине некуда деваться — подпишет, как миленькая. Из-за этого полученный отказ оказался настоящим для них шоком: "В смысле — нет?! А мы тогда вас за это…э-э-э…" И вот тут выяснилось, что наказать Украину Трамп может только одним способом — показав себя исключительно трусливой скотиной, сдавшей союзника диктатору Путину.
В общем, США проглотили этот отказ. Я уверен: проглотят и другие. Трамп сам загнал себя в ловушку нереалистичными обещаниями быстрого достижения мира. И если он хочет их исполнить (а он хочет), то в Саудовской Аравии и далее придется ему давить на Путина, а не на Зеленского.
Он это делать побаивается, но другого выхода у него нет.
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