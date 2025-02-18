Капітуляція скасовується: чому Трамп і Путін не зможуть обійтися без України та Європи

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Трамп упевнений, що зможе по-швидкому порішати все з Росією без України та ЄС, і ще до Великодня укласти перемир'я.

У зв'язку з цим дехто зараз переживає щодо того, що трампівська версія перемир'я на ділі виявиться капітуляцією України і, як наслідок, — перемогою РФ і загибеллю нинішнього світового порядку.

Виключати, звісно, нічого не можна, але я все ж таки не думаю, що таке може трапитися.

Домовленість Трампа з Путіним не може бути неприйнятною для України. Тобто вона НЕ повинна передбачати:

здачі Росії українських територій без бою;

визнання російського суверенітету над окупованими територіями;

ослаблення ЗСУ;

встановлення в Києві проросійської влади;

відмови від істотних матеріальних (не на папері) гарантій безпеки Україні.

Якщо хоча б один із цих пунктів залишиться у фінальній угоді, Україна її просто не підпише, оскільки це означатиме підпис під вироком своїй державі.

Саудівська Аравія: переговори стартували Фото: Пресслужба МЗС РФ

Американці, ймовірно, погрожуватимуть припиненням військової та фінансової допомоги. Але ця погроза не спрацює, бо окупація і загибель держави страшніші.

До того ж:

по-перше, США навряд чи припинять допомогу, оскільки Трамп із чистого егоїзму не захоче увійти в історію як президент США, у якого Путін відібрав Україну. Він не любить програвати;

по-друге, Європа явно має намір терміново і різко посилити свою підтримку України і зайняти більш проактивну позицію в цій сутичці. Відігравати істотно важливішу роль.

За фактом, президент США, за всіх його гучних заяв і погроз, у реальності не має потужних важелів тиску на Київ. (Парадоксальним чином, коли Байден був президентом, у Трампа було більше можливостей напаскудити Україні, ніж зараз. Тоді він легко і невимушено змішував із лайном політику політичного опонента. Зараз же доведеться змішувати свою, що не так весело і приємно).

Але і це ще не все. Трамп і Путін ніяк не зможуть домовитися про довгострокове врегулювання без участі та згоди Європи. Пояснення просте: ключовий елемент будь-якої угоди — забезпечення і підтримання гарантій безпеки — за наполяганням самих американців передбачає серйозну європейську участь, аж до відправки військ.

Таким чином виходить, що хоч би як Трампу і Путіну хотілося показати себе крутими хлопцями, які можуть самі порішати всі проблеми і про все домовитися, в реальності без згоди та участі України, Великої Британії та ЄС вони нічого не можуть (і не зможуть) зробити.

Через усе перераховане вище, ті, хто обіцяє домовитися і все влаштувати (а зараз це США і РФ), опиняються в дуже вразливому для тиску ззовні стані.

Європа й Україна не тільки можуть, а й повинні зірвати їхні домовленості — щоб збити з них пиху, принизити і змусити виконати свої (європейські та українські) вимоги.

Провернути такий фінт зараз цілком реально. Наочною ілюстрацією цієї тези є історія з відмовою Зеленського підписувати угоду про передачу половини корисних копалин американцям.

Трампісти були впевнені, що Україні нікуди діватися — підпише, як миленька. Через це отримана відмова виявилася справжнім для них шоком: "У сенсі — ні?! А ми тоді вас за це…е-е-е…" І ось тут з'ясувалося, що покарати Україну Трамп може тільки в один спосіб — показавши себе винятково боягузливою скотиною, яка здала союзника диктатору Путіну.

Загалом, США проковтнули цю відмову. Я впевнений: проковтнуть і інші. Трамп сам загнав себе в пастку нереалістичними обіцянками швидкого досягнення миру. І якщо він хоче їх виконати (а він хоче), то в Саудівській Аравії і далі доведеться йому тиснути на Путіна, а не на Зеленського.

Він це робити побоюється, але іншого виходу в нього немає.

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