Кінець ізоляції: Трамп поступився Путіну до початку переговорів, — міністр оборони Нідерландів

Голова Міноборони Нідерландів Рубен Брекельманс каже, що поступки Трампа Путіну до початку переговорів відображають військовий баланс, а країни Європи не пропонують надійних гарантій безпеки.

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Те, що європейських лідерів не допускають до мирних переговорів щодо завершення війни в Україні, є "жорсткою" реальністю, яка свідчить про відсутність у Європи військових важелів впливу, сказав міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс в ефірі програми Buitenhof.

Рубен Брекельманс про місце Європи за столом переговорів щодо завершенні війни в Україні. На відео з 1:10.

Ведучий програми зазначив, що європейські лідери не запрошені на переговори про завершення війни в Україні американської та російської делегацій у Саудівській Аравії. Спецпредставник США з питань України та Росії Кіт Келлог також наголошував, що Штати не бачать країни Європи за переговорним столом.

Рубен Брекельманс назвав ці факти "жорстокою реальністю" та зазначив, що американці звикли до прагматичного та ділового підходу, а європейські країни не можуть конкретно сказати, що вони можуть запропонувати та чого бажають досягти. За його словами європейські лідери зараз не мають "військових важелів впливу", і вони мусять вжити заходів і запропонувати надійні гарантії безпеки, необхідні Україні для довготривалого миру.

"Генеральний секретар НАТО Марк Рютте також сказав учора, що так, ви можете як європейські країни говорити про це, скаржитися, але ми це зробимо. Ви можете сісти за стіл переговорів, але для цього визначте, яку військову участь ви можете запропонувати. І це тепер домашнє завдання для всіх європейських країн — відобразити це і скоординуватися, щоб виробити спільний план", — сказав міністр оборони Нідерландів.

Крім того, коментуючи заяви про те, що президент США Дональд Трамп пішов на ключові поступки президенту РФ перед мирними перемовинами та поклав кінець міжнародній ізоляції агресора, Брекельманс заявив, що це відображує поточний військовий баланс і "наразі Путін займає сильнішу позицію, ніж Зеленський", тому потрібно давати відкриті ставки та пропозиції.

Нагадаємо, 17 лютого ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що делегації Росії та США зустрінуться в Саудівській Аравії для обговорення завершення війни в Україні. Також українська делегація готує візит президента Володимира Зеленського до Ер-Ріяду.

Також ЗМІ писали, що Королівство Саудівська Аравія виступить посередником на переговорах США та РФ. Повідомляється, що на зустрічі буде присутній голова ради національної безпеки Саудівської Аравії.