"Немає ніякого процесу": Держсекретар США пояснив, що відбувається між Трампом і Путіним

Трамп заявив, що може "дуже скоро" зустрітись з Володимиром Путіним. Водночас Держсекретар США Марко Рубіо наголосив, що однією зустріччю мир не встановлюється.

Related video

Наразі жодного переговорного процесу про умови припинення російсько-української війни між президентом США Дональдом Трампом та президентом РФ Володимиром Путіним немає, є лише зацікавленість у припиненні цих бойових дій. Про це в інтерв'ю CBS News заявив Державний секретар США Марко Рубіо.

"Ну, перш за все, я думаю, що ми повинні зрозуміти, що зараз немає ніякого процесу. Все, що ми маємо зараз — це дзвінок між Путіним і президентом Трампом, в якому обидві сторони висловили зацікавленість у припиненні цього конфлікту", — сказав Рубіо.

Він уточнив, що Трамп висловив своє бажання бачити закінчення цього конфлікту таким чином, щоб він був тривалим і захищав український суверенітет, і щоб це був тривалий мир, а не те, що через три-чотири роки буде нове вторгнення.

"Зрештою, настане момент, коли — якщо це будуть справжні переговори, а ми ще не дійшли до цього, але якщо це станеться — Україна буде змушена долучитися, тому що саме вони зазнали вторгнення, і європейці будуть змушені долучитися, тому що вони також мають санкції проти Путіна і Росії, і вони також зробили свій внесок у ці зусилля. Ми просто ще не там. Ми дійсно не готові, але сподіваємося, що будемо готові, тому що ми всі хочемо, щоб ця війна закінчилася", — зазначив Рубіо.

Він також підкреслив, що одним телефонним дзвінком чи однією зустріччю мир не встановлюється.

"Процес досягнення миру — це не одноразова зустріч. Ця війна триває вже давно. Вона важка, вона складна. Вона була кривавою, вона коштувала дорого, тому покласти край конфлікту буде нелегко — і є й інші сторони, які також мають свою думку з цього приводу. Європейський Союз також має санкції. Очевидно, що українці ведуть цю війну. Це їхня країна, і вони на передовій. Отже, одна зустріч нічого не вирішить", — наголосив Рубіо.

Трамп скоро зустрінеться з Путіним

Водночас президент США Дональд Трамп у коментарі журналістам заявив, що вірить, що може зустрітися "дуже скоро" з Володимиром Путіним, щоб обговорити припинення війни в Україні.

Президент США наголосив, що він наполегливо працює над досягненням миру й вірить, що і Путін, і президент України Володимир Зеленський хочуть припинити війну.

Нагадаємо, 16 лютого журнал Newsweek оприлюднив матеріал, в якому йдеться про те, що Трамп може зустрітися з Путіним у кінці лютого.

Фокус також писав про те, що Дональд Трамп наполягає на швидкому припиненні вогню в Україні. Режим може встановитися вже до Великодня, 20 квітня.